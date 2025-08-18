कानपुर : शहर में लॉयर्स एसोसिएशन के होने वाले चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर है. मंगलवार की सुबह से ही अलग-अलग पद पर चुनाव लड़ रहे, उम्मीदवारों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी. कानपुर यातायात विभाग ने कचहरी में होने वाले चुनाव को लेकर आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो इसको लेकर कचहरी के आसपास के कुछ प्रमुख चौराहों पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था को लागू किया है. डायवर्जन की व्यवस्था मंगलवार को सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगी. अगर आप भी जाम के झाम में नहीं फंसना चाहते तो, एक बार यह रूट चार्ट जरूर देख ले.



इन जगहों पर रहेगी डायवर्जन की व्यवस्था :

टेफ्को तिराहा और मर्चेंट चेंबर की तरफ से आने वाले वाहन ग्रीनपार्क चौराहा से वीआईपी रोड होकर डीएवी तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. ये वाहन ग्रीनपार्क चौराहा से यूनियन बैंक तिराहा से ग्रीनपार्क स्टेडियम से पीछे वाले मार्ग से होते हुए, डीएवी तिराहा से वीआईपी रोड से गोरा कब्रिस्तान के पीछे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे. यह वहां डीएवी तिराहा से मधुबन तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे.

सिलबर्टन तिराहा की तरफ से आने वाले वाहन एमजी कालेज चौराहा से मधुबन तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन एमजी कालेज से बाएं मुड़कर ग्रीनपार्क चौराहा से यूनियन बैंक तिराहा से दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

फूलबाग चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन मेघदूत तिराहा से वीआईपी रोड, सरसैया घाट की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा से सीधे परेड चौराहा से बाएं मूलगंज, चुन्नीगंज व ग्रीनपार्क, एमजी कालेज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

बड़ा चौराहा से वाहन चेतन चौराहा सरसैया घाट व वीआईपी रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन बड़ा चौराहा से मेघदूत व परेड चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

चेतन चौराहा से केवल अधिवक्ताओं के वाहन ही पुलिस आफिस की तरफ जा सकेंगे.

चेतन चौराहा से अधिवक्ताओं के वाहन पुलिस आफिस से आगे मधुबन तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन पुलिस आफिस से दाहिने मुड़कर तिकोनिया पार्क की तरफ अपने वाहन को पार्क कर सकेंगे.

म्योर मिल तिराहा से कोई भी वाहन भार्गव चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे.



यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था :

जीएनके इंटर कालेज (चेतन चौराहे के पास)

गैस गोदाम (लड्डा कोठी के पास)

नगर निगम इंटर कालेज (एमजी कालेज चौराहे के पास)

मधुबन तिराहा के बगल में (डीएवी कालेज ग्राउंड)

मकरावत गंज हास्पिटल पार्किंग (मर्चेंट चेंबर के सामने)



एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि, कचहरी में होने वाले लायर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर मंगलवार को कचहरी के आसपास रूट डायवर्जन की व्यवस्था को लागू किया गया है. ताकि आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो. इन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा जो कि यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे. रुट डायवर्जन की व्यवस्था मंगलवार सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि, अधिवक्ताओं को वाहन पार्किंग में किसी भी तरह की कोई सुविधा न हो, इसको लेकर कुछ प्रमुख जगहों पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है.

