Published : July 26, 2025 at 8:43 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 8:53 AM IST

कानपुर देहात: अगर इस महीने आप का बिजली का बिल आ गया है और आप ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए सोच रहे है तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. दो दिनों तक आप इस बिलिंग ऐप का इस्तेमाल चार घंटे तक नहीं कर सकेंगे. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है चलिए आगे जानते हैं.



बता दें की कानपुर देहात सहित सभी जिलों में लाखों उपभोक्ता बिजली के बिल के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं. कानपुर देहात जिले की बात करे तो लगभग 2.80 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन है.



इनमे से ज्यादातर उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करते हैं. जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई व 29 जुलाई को बिजली बिल का भुगतान व नए कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकेगा. इस दौरान बिलिंग ऐप बंद रहेगा. बिलिंग एप बंद करने के दौरान डेटा सेंटर से डेटा रिकवरी सेंटर पर स्विच ओवर का काम होगा.



बिजली विभाग के मुताबिक इन दो दिनों में रात 10 बजे से देर रात 2 बजे तक चार घंटे के लिए ऐप पूरी तरह से बंद रहेगा. इस दौरान न तो कोई बिजली के बिल का भुगतान हो सकेगा और न ही नए कनेक्शन के लिए अप्लाई.



नोडल एक्सईएन रनिया पुष्पदेव ने बताया कि बिलिंग ऐप के डेटा में सुधार को लेकर दो दिन तक कुछ घंटो के लिए एप बंद रहेगा. इस दौरान बिलिंग, मीटरिंग, बिल संग्रह कार्य, इंटरनेट पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन भुगतान जैसे काम नहीं होंगे. इस अवधि के पहले या बाद में बिलिंग संबंधी या कनेक्शन आवेदन के कार्य किए जाएंगे.



