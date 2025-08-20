ETV Bharat / state

ये कैसी शिक्षा? सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल छात्रों से कटवाते हैं घास, मना किया तो मारपीट कर भगाया - LUCKNOW DEHAT NEWS

स्कूल से सीधे कानपुर देहात डीएम कार्यालय पहुंचकर छात्रों ने की शिकायत, जांच शुरू

प्रधानाचार्य ने छात्रों को स्कूल से भगाया. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 4:58 PM IST

Published : August 20, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 5:12 PM IST

कानपुर देहात : जिले के सरवन खेड़ा ब्लॉक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गांव महोना स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रिसिंपल ने स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्रों को तुगलकी फरमान सुनाते हुए मैदान में लगी घास को काटने के लिए कहा. जब छात्रों ने इस बात का विरोध किया तो प्रिसिंपल ने बच्चों को मारपीट कर भगा दिया. इसके साथ ही स्कूल से टीसी कटवाने के आदेश जारी कर दिए. इसके बाद स्कूल के छात्र बैग टांगकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आप बीती बताई. इसके बाद अब जिलाधिकारी ने मामले को लेकर जांच की कार्रवाई के आदेश दिए है.

स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप है कि गुरु जी घास कटवाते हैं और न काटने पर स्कूल से भगा देते हैं. कक्षा 7 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि सोमवार को स्कूल के प्रधानाचार्य जबरन बच्चों से घास कटवा रहे थे. जब मना किया तो उन्होंने स्कूल से भगा दिया और स्कूल से टीसी कटवाने के लिया कहा.

छात्रों ने की डीएम से शिकायत (Video Credit; ETV Bharat)
स्कूल में कमर में रिवाल्वर खोसकर घूमते हैं प्रिंसिपल : अभिभावक विशाल ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश शंखवार बच्चों से घास कटवा रहे थे और जब बच्चों ने मना किया तो उन्होंने स्कूल से मारपीट कर भगा दिया. प्रधानाचार्य रोजाना स्कूल में खुली रिवॉल्वर कमर में खोस कर आते हैं, जिससे स्कूल में डर का माहौल बना हुआ है. इससे पहले भी प्रधानाचार्य की कई शिकायतें बच्चे कर चुके हैं.

छात्रों लगा रहे गलत आरोप: वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य और दिनेश शंखवार ने कहा कि जो छात्रों ने आरोप लगाए हैं, वह सब निराधार है, इसका कोई वजूद नहीं है. कुछ साल पहले हुए विवाद में उनको गोली मारी गई थी, जिसमें वह घायल हो गए थे. घटना के बाद 1994 में तत्कालीन डीएम से बंदूक का लाइसेंस बनवाया था. तबसे जान की सुरक्षा को देखते हुए बंदूक रखते हैं.

एडीएम ने सौंपी : प्रिंसिपल ने कहा कि स्वच्छता को लेकर बच्चों से घास काटने को कहा था, जो शासन से भी निर्देशित है, लेकिन मारपीट का आरोप गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बच्चों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, उनके पिता उनके ड्राइवर थे. उन्होंने 40,000 रुपये लिए थे और जब उनसे अपने पैसे वापस मांगते थे तो वह दबंगई करते थे. इसके बाद उन्होंने ये सब आरोप लगाकर जिलाधिकारी से उनकी शिकायत की है.

एडीएम अमित कुमार ने बताया कि बच्चों ने शिकायत की थी. स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों से घास काटने की बात कही थी. जिसके बाद जब बच्चों ने विरोध किया तो, उन्हें स्कूल से भगा दिया गया था. मामले का संज्ञान लेते हुए बीएसए को जानकारी दी गई है और मामले पर जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं.

