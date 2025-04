ETV Bharat / state

अब आर्ट ऑफ लिविंग के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करेंगे CSJMU के छात्र, शुरू होगा नया कोर्स - CSJMU NEW COURSE ART OF LIVING

कुलपति ने बताया कि विवि कैम्पस में 6 दिनों तक रोजाना 3 घंटे की कक्षाएं आयोजित होंगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Apr 1, 2025, 7:28 PM IST

कानपुर : जिस तरह समय-समय पर पीएम मोदी मन की बात करते हुए समाज, आमजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी जानकारी देशवासियों से साझा करते हैं. ठीक वैसे ही अब छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के छात्र-छात्राएं अपने मन की बात को आर्ट आफ लिविंग संस्था के विशेषज्ञों संग साझा कर सकेंगे. दरअसल, विवि व संस्था ने आपस में करार किया है, जिसके तहत अब विवि के छात्र पहली बार आर्ट आफ लिविंग में तैयार किए गए पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करेंगे. आने वाले दिनों में इस संस्था के विशेषज्ञ CSJMU आएंगे और यहां रहकर छात्रों को पढ़ाएंगे. प्रो. विनय पाठक, कुलपति, CSJMU (Video Credit; ETV Bharat)

मंगलवार को यह जानकारी विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने दी. उन्होंने बताया, विवि इसी सत्र से क्लिनिकल साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिसे भविष्य में आर्ट आफ लिविंग के पाठ्यक्रमों संग जोड़ दिया जाएगा. फिर विवि में एक यूनिट बनेगी, जिसके सदस्य छात्रों के मन की उलझनों का निदान करेंगे. वार्ता के दौरान कुलपति प्रो. सुधीर अवस्थी, कुलसचिव डा. अनिल यादव, डा. मानस, डा. संदीप सिंह समेत कई अन्य प्रोफेसर्स मौजूद रहे. विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि विवि कैम्पस में 6 दिनों तक रोजाना 3-3 घंटे की क्लास छात्र-छात्राओं को अटैंड करनी होगी. इसमें कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होंगे, जो संस्था के तहत स्पांसर किए जाएंगे. इसके अलावा विवि के प्रशासनिक अफसर कुछ पूर्व छात्रों से भी पाठ्यक्रम संचालन के लिए फंड को लेकर वार्ता करेंगे. वीसी प्रो. पाठक ने कहा वैसे तो अभी कोई भी आमजन आर्ट आफ लिविंग के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकता है. आर्ट आफ लिविंग संस्था से आए राजेश जगासिया ने बताया आर्ट आफ लिविंग की ओर से साल 2004 में जहां IIT कानपुर में कई पाठ्यक्रम शुरू किए गए, वहीं साल 2005 से एचबीटीयू में भी कई कोर्सेस संचालित हैं. जिनमें अच्छी संख्या में हर साल छात्र-छात्राएं दाखिला लेते हैं.





