एशियन शूटिंग चैंपियन में तड़ातड़ निशाने लगाने वाली बेटी अब लेकर आई 2 गोल्ड मेडल
कानपुर की अंशिका ने 48वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में जीते दो पदक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 10:56 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 11:19 AM IST
कानपुर : अपनी प्रतिभा और हुनर के दम पर अंशिका ने एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान हासिल किया है. जयपुर में चल रही 48वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सोमवार को उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने इस चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं. अंशिका की इस कामयाबी के बाद जहां एक ओर परिजनों में बेहद खुशी का माहौल है तो वहीं उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
बता दें कि हाल ही में कजाकिस्तान की शायमकेंट में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से जूनियर वर्ग में प्रतिनिधित्व कर 6वां स्थान हासिल किया था. वहीं, कजाकिस्तान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मिली सीख और अनुभव को अंशिका ने बरकरार रखा. उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जहां 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर महिला वर्ग में हासिल किया तो वहीं दूसरा 50 मीटर राइफल प्रोन सीनियर महिला वर्ग में हासिल किया.
कुलपति ने दी बधाईः अंशिका की सफलता पर कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि, एशियाई चैंपियनशिप से लेकर स्टेट चैंपियनशिप तक अंशिका की ये लगातार सफलता और प्रगति विश्वविद्यालय के लिए किसी गौरव के छड़ से कम नहीं है. आने वाले समय में वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतकर भारत देश का नाम रोशन करेगी.
कोच क्या बोले: कोच चंद्र मोहन तिवारी ने कहा कि अंशिका ने कजाकिस्तान में हुई एशियन शूंटिंग चैंपियनशिप में एक अलग तरह का अनुभव अर्जित किया. जिसके चलते उन्होंने अब राज्य स्तर प्रतियोगिता में खुद को अन्य खिलाड़ियों के अपेक्षा काफी बेहतर साबित किया.
क्या बोलीं अंशिका: अंशिका ने कहा कि एशियाई चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करना उनके लिए किसी गौरव के छड़ से कम नहीं था. अभी यह उनकी केवल एक शुरुआत है जो मुख्य लक्ष्य है वह भारत के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना है. जिसके लिए उनकी तैयारी भी काफी तेजी के साथ चल रही है.
यह भी पढ़ें : कानपुर की बेटी आंशिका ने कजाकिस्तान में मचाया धमाल, शूटिंग चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन