ETV Bharat / state

UK में लगेगा यूपी के निर्यातकों का मेला; बर्मिंघम ऑटम फेयर में 35 उत्पादों के लगेंगे स्टॉल्स - KANPUR NEWS

ट्रंप के टैरिफ का असर; अमेरिका से मिली निराशा तो अब यूके से कारोबार लाने के लिए उड़ान भरेंगे निर्यातक.

ETV Bharat
यूपी के 50 से ज्यादा कारोबारी बर्मिंघम फेयर में लगाएंगे स्टाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read

कानपुर : मौजूदा समय में सूबे के निर्यातकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से तगड़ा झटका लगा है. साल 2024-25 में यूपी कारोबार जहां 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये के पार था. वहीं पिछले करीब 1 माह से निर्यातकों के लिए कारोबार एक चुनौती बन गया है. हालांकि इसकी भरपाई करने के लिए अब सूबे के 50 से अधिक निर्यातक बर्मिंघम (यूके) की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. वहां पर 7 से 10 सितंबर तक 35वां ऑटम फेयर आयोजित होने जा रहा है. जिससे यूपी के निर्यातकों को अच्छा खासा कारोबार मिलने की आस है.

आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फियो (Video Credit; ETV Bharat)

निर्यातकों का कहना है, यूके से कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. जिससे अब वहां के उत्पादों को निर्यात करने में ड्यूटी फ्री हो जाने से निर्यातकों को पहले से अधिक मुनाफा मिल सकेगा. वहीं फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) की पिछले 2 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल यूके व भारत के बीच कारोबार बढ़ा है.

35 प्रकार के उत्पादों के होंगे स्टाल्स : FIEO के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, ऑटम फेयर में यूपी के निर्यातकों के सामने 35 प्रकार के उत्पादों वाले स्टाल्स होंगे. जिनमें टेक्सटाइल, सैडलरी, लेदर, हैंडीक्रॉफ्ट, गिफ्ट आइटम्स समेत कई अन्य उत्पाद शामिल हैं. यहां पर जैसे ही निर्यातक पहुंचेंगे तो वह विदेशी खरीदारों से अपने कारोबार को लेकर सीधे संवाद कर सकेंगे. श्रीवास्तव ने कहा, हर साल बर्मिंघम में होने वाले इस ऑटम फेयर से कारोबारियों को करोड़ों रुपये के आर्डर्स आसानी से मिल जाते हैं. यही उम्मीद इस सत्र में भी है.

वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ उद्यमी व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, हर साल सर्दी शुरू होते ही बर्मिंघम में ऑटम फेयर जैसे आयोजन होते हैं. मौजूदा हालातों को देखते हुए निर्यातकों के लिए अपने कारोबार को विस्तार देने का एक शानदार अवसर है.

एक नजर यूके संग कारोबार की स्थिति पर :

  • साल 2023-24 में कुल निर्यात कारोबार हुआ: 20 यूएस बिलियन डॉलर
  • साल 2024-25 में कुल निर्यात कारोबार हुआ: 21.3 यूूएस बिलियन डॉलर
  • आगामी 2 से 3 सालों में कारोबार विस्तार की उम्मीद: 1.4 यूएस बिलियन डॉलर

यह भी पढ़ें : यूपी के सबसे बड़े रोजगार मेले में पहले ही दिन धक्का मुक्की; अभ्यर्थी बोले- हमारे फॉर्म फाड़ कर फेंक दे रहे, यहां कोई इंतजाम नहीं

कानपुर : मौजूदा समय में सूबे के निर्यातकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से तगड़ा झटका लगा है. साल 2024-25 में यूपी कारोबार जहां 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये के पार था. वहीं पिछले करीब 1 माह से निर्यातकों के लिए कारोबार एक चुनौती बन गया है. हालांकि इसकी भरपाई करने के लिए अब सूबे के 50 से अधिक निर्यातक बर्मिंघम (यूके) की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. वहां पर 7 से 10 सितंबर तक 35वां ऑटम फेयर आयोजित होने जा रहा है. जिससे यूपी के निर्यातकों को अच्छा खासा कारोबार मिलने की आस है.

आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फियो (Video Credit; ETV Bharat)

निर्यातकों का कहना है, यूके से कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. जिससे अब वहां के उत्पादों को निर्यात करने में ड्यूटी फ्री हो जाने से निर्यातकों को पहले से अधिक मुनाफा मिल सकेगा. वहीं फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) की पिछले 2 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल यूके व भारत के बीच कारोबार बढ़ा है.

35 प्रकार के उत्पादों के होंगे स्टाल्स : FIEO के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, ऑटम फेयर में यूपी के निर्यातकों के सामने 35 प्रकार के उत्पादों वाले स्टाल्स होंगे. जिनमें टेक्सटाइल, सैडलरी, लेदर, हैंडीक्रॉफ्ट, गिफ्ट आइटम्स समेत कई अन्य उत्पाद शामिल हैं. यहां पर जैसे ही निर्यातक पहुंचेंगे तो वह विदेशी खरीदारों से अपने कारोबार को लेकर सीधे संवाद कर सकेंगे. श्रीवास्तव ने कहा, हर साल बर्मिंघम में होने वाले इस ऑटम फेयर से कारोबारियों को करोड़ों रुपये के आर्डर्स आसानी से मिल जाते हैं. यही उम्मीद इस सत्र में भी है.

वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ उद्यमी व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, हर साल सर्दी शुरू होते ही बर्मिंघम में ऑटम फेयर जैसे आयोजन होते हैं. मौजूदा हालातों को देखते हुए निर्यातकों के लिए अपने कारोबार को विस्तार देने का एक शानदार अवसर है.

एक नजर यूके संग कारोबार की स्थिति पर :

  • साल 2023-24 में कुल निर्यात कारोबार हुआ: 20 यूएस बिलियन डॉलर
  • साल 2024-25 में कुल निर्यात कारोबार हुआ: 21.3 यूूएस बिलियन डॉलर
  • आगामी 2 से 3 सालों में कारोबार विस्तार की उम्मीद: 1.4 यूएस बिलियन डॉलर

यह भी पढ़ें : यूपी के सबसे बड़े रोजगार मेले में पहले ही दिन धक्का मुक्की; अभ्यर्थी बोले- हमारे फॉर्म फाड़ कर फेंक दे रहे, यहां कोई इंतजाम नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

UK AUTUMN FAIR 2025 LEATHER EXPORTS FROM INDIAFIEOऑटम फेयर 2025KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.