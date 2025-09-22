ETV Bharat / state

वकील अखिलेश दुबे पर रंगदारी और झूठे दुष्कर्म के आरोप की 4500 पन्नों की चार्जशीट तैयार

साक्ष्यों के आधार पर कमिश्नरेट पुलिस ने तय किए आरोप, अगले सप्ताह कोर्ट में दाखिल होगी.

वकील अखिलेश दुबे (फाइल फोटो).
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर में भाजपा नेता रवि सतीजा पर झूठा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराकर रंगदारी मांगने के मामले में जेल गए वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 4500 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली गई. अखिलेश के साथ उसके सहयोगी लवी मिश्रा का भी नाम है. चार्जशीट में गवाहों के बयान और कॉल डिटेल को आधार बनाया गया है. नौबस्ता पुलिस की ओर से अगले सप्ताह कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने की पूरी तैयारी है. शहर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन महाकाल के तहत वकील अखिलेश दुबे व उसके सहयोगी लवी मिश्रा समेत कई अन्य पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा था.



किसने की थी शिकायत: भाजपा नेता रवि सतीजा ने वकील अखिलेश दुबे पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने वकील अखिलेश दुबे, उसके सहयोगी लवी मिश्रा को अरेस्ट कर जेल भेजा था. इसके बाद जब कमिश्नरेट पुलिस ने वकील के खिलाफ जांच शुरू की, तो उसके काले कारनामों की कई फाइलें पुलिस के सामने आ गईं.


तीन निर्माण केडीए ने किए सील: केडीए की ओर से वकील अखिलेश दुबे की संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. वकील अखिलेश दुबे के साकेत नगर में बने किशोरी उपवन गेस्ट हाउस को केडीए ने सील कर दिया है. काकादेव और शारदा नगर में नक्शे के विपरीत बन रहे निर्माण को भी सील कर दिया गया है.


निरस्त होंगे लाइसेंस: कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक महंगे और मोडिफाइड हथियारों का शौक रखने वाले वकील अखिलेश दुबे और उसके परिजनों के पास 12 असलहों के लाइसेंस हैं. सभी की जांच उच्च स्तर पर कराई जा रही है. अधिकतर लाइसेंस पंजाब और लुधियाना से जारी किए गए हैं. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर इस मामले में संबंधित राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रहे हैं. पुलिस आयुक्त के स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय ने बताया कि वकील अखिलेश दुबे व उनके परिजनों के पास जितने लाइसेंस हैं, सभी की जांच कराई जा रही है. अगर कहीं फर्जीवाड़ा सामने आया तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 4500 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है, जल्द ही कोर्ट में दाखिल की जाएगी.


सरकारी खाते में दर्ज होगी जमीन: सिविल लाइंस में शहर की पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को वकील अखिलेश दुबे द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज मिले हैं. जांच में यह जमीन नजूल की निकली है. इस जमीन पर आगमन लान समेत अन्य गतिविधियां जारी थीं.


दरअसल, वकील अखिलेश दुबे को अरेस्ट कर जेल भेजने के बाद कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के केंद्र में प्रतिनियुक्ति को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं. कहीं न कहीं, वकील अखिलेश के समर्थकों में इस बात की सुगबुगाहट है, कि अगर पुलिस आयुक्त बदलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई में ढील मिल सकती है. लेकिन, कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का ठोस दावा है, वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी. फोर्स लगातार सबूत इकठ्ठे कर रही है.

