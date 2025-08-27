झांसी : जिले में एक साथ बैठकर शराब पी रहें दो सगे भाइयों के बीच मंगलवार को पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को जान से मार दिया. गांव वालों की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो, घटना को अंजाम देने वाला बड़ा भाई हाथ में रॉड लिए अंदर से कमरा बंद किए पलंग के नीचे छिपा हुआ था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलेक्टर गंज निवासी जितेंद्र कुशवाहा उर्फ भज्जू पुत्र मुल्लू अपने छोटे भाई राकेश उर्फ छोटे और अपनी मां के साथ रहता था. मंगलवार को बड़े भाई ने छोटे को मौत के घाट उतार दिया.

बहन लक्ष्मी ने बताया कि उसके दोनों भाईयों की शादी हो चुकी है. बड़े भाई के कोई बच्चे नहीं हैं और पत्नी काफी समय पहले उसको छोड़ कर चली गई. वहीं छोटा भाई राकेश भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं लेकिन, उसकी पत्नी भी अब उसके साथ नहीं रहती. दोनों की पत्नियों के छोड़कर जाने का कारण दोनों का दिन-रात शराब पीना था. दोनों के साथ मां ही रहती थी.

वहीं कुछ समय पहले उनकी जमीन बिकी थी, जिसके पैसों को लेकर भाइयों ने मां के साथ मारपीट की. तो मां भी भागकर बहन के पास आकर रहने लगी. दोनों भाई रोजाना एक साथ बैठकर शराब पिया करते और झगड़ा किया करते थे.

सूचना पर जब बहन गांव पहुंची तो उसको बताया गया कि मंगलवार शाम को घर में बैठकर हर रोज की तरह दोनों शराब पी रहे थे. उसी दौरान दोनों के बीच जमीन से आए पैसों को लेकर झगड़ा होने लगा. इसी बीच बड़ा भाई जितेंद्र कुशवाहा उर्फ भज्जू एक रॉड उठा कर लाया और छोटे भाई राकेश पर हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

एसपी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. जहां शराब के आदि 2 भाइयों में झगड़ा हुआ था. जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई पर लोहे की रॉड से हमलाकर हत्या कर दिया. जिसके बाद घर से ही आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी.



