जल जीवन मिशन में शानदार काम: हजारों कर्मचरियों को मिला इनाम, महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के हजारों कर्मचारियों को जल जीवन मिशन में शानदार काम करने का इनाम मिला है. उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने जा रही है. जल निगम ग्रामीण की बोर्ड मीटिंग में बुधवार की शाम प्रबंधन ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में (डीए) में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई. यह महंगाई भत्ता (Dearness allowance of employees increased by four percent) पहले 196 फीसदी हुआ करता था, जो अब बढ़कर 200 फीसदी हो गया है.

लखनऊ में जल निगम ग्रामीण की पाँचवी बोर्ड मीटिंग

कर्मचारियों के वेतन में अब अच्छी बढ़ोतरी: इस बढ़ोतरी से जल निगम ग्रामीण के बजट में करीब छह करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 3265 कर्मचारियों और 7596 पेंशनरों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. एक मार्च से बढ़ा वेतन लागू होगा. जल निगम ग्रामीण की पांचवी बोर्ड मीटिंग मुख्यालय सभागार में बुधवार को हुई.

इसमें बोर्ड अध्यक्ष प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. बलकार सिंह, बोर्ड के सदस्य बृजराज यादव, राजेश प्रजापति और अरुण कुमार मौजूद रहे. इस बैठक में बहुत ही सकारात्मक विचार विमर्श के बाद चार फीसदी डीए बढ़ोतरी का फैसला किया गया.

कर्मचारियों का डीए बढ़कर 200 फ़ीसदी हो गया है.

ऐसे होगी वेतन बढ़ोतरी: उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का वेतन वर्तमान में 25,000 रुपये है, तो चार फीसदी डीए की बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में एक हजार रुपये की वृद्धि हो जाएगी. इसी तरह से बढ़ते क्रम में वेतन बढ़ता चला जाएगा. 3265 कर्मचारियों और 7596 पेंशनरों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. महीने के आधार पर कर्मचारियों के वेतन पर 21 लाख रुपये और पेंशनर पर 29 लाख रुपये बजट का खर्च आएगा. कुल 50 लाख रुपये मासिक और छह करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त बजट खर्च होगा.

भवन रखरखाव का भी प्रस्ताव हुआ पास: इसके अलावा बोर्ड मीटिंग में जल निगम ग्रामीण के कार्यालय के रखरखाव के बजट के सम्बन्ध में भी बोर्ड प्रस्ताव पास किया गया है.

