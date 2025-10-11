ETV Bharat / state

दीपावली से पहले दौड़ी योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस, 4 IPS इधर से उधर, देखिए LIST

लखनऊ में तैनात कई वरिष्ठ अफसरों को मिली अहम जिम्मेदारी, पिछले सप्ताह भी हुए 4 आईपीएस के ट्रांसफर.

यूपी में 4 IPS इधर से उधर. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:59 AM IST

2 Min Read
लखनऊः यूपी में दीपावली से पहले एक बार फिर से योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस चली है. इस बार 4 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है. यह सूची देर रात जारी की गई है.

इन अफसरों का हुआ ट्रांसफर: प्रतीक्षारत चल रहे आईपीएस विक्रांत वीर को राजधानी में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. लखनऊ में ही तैनात आशीष श्रीवास्तव को सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया है. उन्हें पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है. इटावा में पीएसी की 28वीं वाहिनी के सेनानायक अनिल कुमार सिंह को भी सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया है. सीआईडी में तैनात अनिरुद्ध सिंह को 28वीं वाहिनी का सेनानायक बनाया गया है.

यूपी में 4 IPS इधर से उधर. (yogi government.)

बीते सप्ताह 4 आईपीएस का हुआ था ट्रांसफर: बता दें कि पिछले सोमवार को ही उत्तर प्रदेश में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला योगी सरकार ने किया था. तब कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की जगह 1997 बैच के आईपीएस रघुवीर लाल को कानपुर पुलिस आयुक्त बनाया गया था. वहीं, आईपीएस अधिकारी दीपेश जुनेजा को स्थानांतरित कर पुलिस महानिदेशक अभियोजन के पद पर भेजा गया था. पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के पद पर तैनाद बिनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक सीआईडी के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम का अतिरिक्त पदभार दिया गया था. लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात तरुण बाबा को पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर; पुलिस महानिदेशक सीआईडी से DGP अभियोजन बने दीपेश जुनेजा, यहां देखिए लिस्ट

