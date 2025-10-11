ETV Bharat / state

दीपावली से पहले दौड़ी योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस, 4 IPS इधर से उधर, देखिए LIST

यूपी में 4 IPS इधर से उधर. ( etv bharat archive. )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 7:59 AM IST 2 Min Read

लखनऊः यूपी में दीपावली से पहले एक बार फिर से योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस चली है. इस बार 4 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है. यह सूची देर रात जारी की गई है. इन अफसरों का हुआ ट्रांसफर: प्रतीक्षारत चल रहे आईपीएस विक्रांत वीर को राजधानी में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. लखनऊ में ही तैनात आशीष श्रीवास्तव को सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया है. उन्हें पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है. इटावा में पीएसी की 28वीं वाहिनी के सेनानायक अनिल कुमार सिंह को भी सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया है. सीआईडी में तैनात अनिरुद्ध सिंह को 28वीं वाहिनी का सेनानायक बनाया गया है.