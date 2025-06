ETV Bharat / state

यूपी पुलिस के ये 9 अफसर हैं सुपरकाॅप; DGP राजीव कृष्ण ने बनाई खास टीम, अपराधियों के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस का दिया जिम्मा - UP IPS NEWS

यूपी पुलिस के 11 सुपर अफसर. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 30, 2025 at 9:28 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 11:11 AM IST 2 Min Read

लखनऊः यूपी के नए एक्टिंग डीजीपी ने भरोसेमंद व परफाॅर्म करने वाले पुलिस अफसरों की अपनी एक खास टीम गठित की है. उत्तर प्रदेश पुलिस के इन 9 'सुपर अफसरों' को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. बताया जा रहा है कि इन अफसरों के ट्रैक रिकाॅर्ड के बेसिस पर इन्हें डीजीपी की स्पेशल-9 टीम में लिया गया है. प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराधियों के प्रति 'जीरो टाॅलरेंस', महिला सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जैसी अहम जिम्मेदारियां और माॅनीटरिंग का कामकाज दिया गया है. इसके पीछे मकसद यूपी में लाॅ एंड ऑर्डर को और मजबूत बनाना है. आगे जानते हैं इन अफसरों के बारे में...



डीजीपी ने तय की 10 प्राथमिकताएंः यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने 10 प्राथमिकताएं तय की हैं. इसी के मद्देनजर इन अफसरों को यूपी की कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है.

