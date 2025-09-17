ETV Bharat / state

यूपी में 16 IAS के बाद 7 IPS का ट्रांसफर; ममता रानी चौधरी को मिला प्रमोशन, ADCP से बनीं DCP

सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए पहले 16 IAS का तबादला किया था, अब 7 IPS का ट्रांसफर किया है.

Etv Bharat
यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर. (Photo Credit; Appointment and Personnel Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस लगातार दौड़ रही है. मंगलवार को सरकार ने जहां 16 आईएएस (IAS) अधिकारियों का तबादला किया था, वहीं बुधवार को 7 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मध्य जोन में तैनात एडीसीपी ममता रानी चौधरी को प्रमोशन मिला है. उन्हें पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीसीपी बनाया गया है.

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार IPS देव रंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ भेजा गया है. इससे पहले किए गए पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर स्थानान्तरण को निरस्त कर दिया गया है.

एसडीआरएफ सेना नायक के पद पर तैनात IPS सतीश यादव को, डीजीपी आफिस से संबद्ध किया गया हैं. वहीं, IPS अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से एडिशनल एसपी ग्रामीण, मेरठ बनाया गया है.

IPS अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक रामपुर से डीसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनाया गया. IPS ममता रानी चौधरी को प्रमोट किया गया है. उन्हें एडीसीपी मध्य से डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया. IPS शैलेंद्र कुमार सिंह को पूर्व तनाती स्थल पुलिस अधीक्षक जनपद अमेठी से डीसीपी नोएडा पुलिस कमिश्नररेट बनाया गया है. IPS त्रिगुण सिंह बिसेन को पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद भेजा गया है.

इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया था. मंगलवार देर शाम 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया था. जिसमें प्रयागराज मंडल के कमिश्नर रहे आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया. जबकि वर्तमान कमिश्नर रोशन जैकब को सचिव खाद्य एवं सुरक्षा बनाया गया.

ये भी पढ़ेंः यूपी में 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर, लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब को नई जिम्मेदारी, जानिए किसको कहां मिली नई तैनाती?

For All Latest Updates

TAGGED:

UP IAS TRANSFERIPS MAMTA RANI CHAUDHARYUP BUREAUCRACYयूपी में IPS ट्रांसफरUP IPS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.