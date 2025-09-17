यूपी में 16 IAS के बाद 7 IPS का ट्रांसफर; ममता रानी चौधरी को मिला प्रमोशन, ADCP से बनीं DCP
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए पहले 16 IAS का तबादला किया था, अब 7 IPS का ट्रांसफर किया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस लगातार दौड़ रही है. मंगलवार को सरकार ने जहां 16 आईएएस (IAS) अधिकारियों का तबादला किया था, वहीं बुधवार को 7 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मध्य जोन में तैनात एडीसीपी ममता रानी चौधरी को प्रमोशन मिला है. उन्हें पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीसीपी बनाया गया है.
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार IPS देव रंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ भेजा गया है. इससे पहले किए गए पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर स्थानान्तरण को निरस्त कर दिया गया है.
एसडीआरएफ सेना नायक के पद पर तैनात IPS सतीश यादव को, डीजीपी आफिस से संबद्ध किया गया हैं. वहीं, IPS अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज से एडिशनल एसपी ग्रामीण, मेरठ बनाया गया है.
IPS अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक रामपुर से डीसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनाया गया. IPS ममता रानी चौधरी को प्रमोट किया गया है. उन्हें एडीसीपी मध्य से डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया. IPS शैलेंद्र कुमार सिंह को पूर्व तनाती स्थल पुलिस अधीक्षक जनपद अमेठी से डीसीपी नोएडा पुलिस कमिश्नररेट बनाया गया है. IPS त्रिगुण सिंह बिसेन को पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद भेजा गया है.
इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया था. मंगलवार देर शाम 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया था. जिसमें प्रयागराज मंडल के कमिश्नर रहे आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया. जबकि वर्तमान कमिश्नर रोशन जैकब को सचिव खाद्य एवं सुरक्षा बनाया गया.
