यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, सुबह 4 घंटे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित

इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन के दौरान सुगम यातायात और पार्किंग के लिए ट्रैफिक डायवर्जेन किया गया है.

NOIDA TRAFFIC DIVERSION
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों पहुंचने का आकलन किया गया है, इसके बाद यातायात पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए हैं.

भारी, मध्यम और हल्के वाहनों का प्रवेश सुबह 7बजे से 11 बजे तक वर्जित रहेगा, जबकि दूध, फल, सब्जियां और मेडिकल से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी. नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसकी जानकारी दी गई है.

एक्सपो मार्ट में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पांच मुख्य मार्ग निर्धारित किए गए हैं

  • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन हिंडन कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से पुस्ता रोड होकर नासा गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपने वाहन खड़ा कर सकेंगे.
  • इसके अलावा गलगोटिया कट से भी एक्सपो मार्ट गोल चक्कर होकर नाशा गोल चक्कर तक पहुंचा जा सकेगा.
  • सूरजपुर और परी चौक की तरफ से आने वाले वाहन एलजी गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर होकर नासा गोल चक्कर पार्किंग में पहुंच कर अपने वाहन पार्क कर सकेंगे.

नसा गोल चक्कर पर बनाई गई पार्किंग भर जाने पर केसीसी, जूबिलेंट, यूनाइटेड कॉलेज के परिसर में बनी वैल्पिक पार्किंग में अपने वाहन पर पार्क कर सकेंगे.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (SOURCE: ETV BHARAT)
कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कोई भी वाहन पार्किंग स्थल से एक्सपो मार्ट की ओर नहीं जा सकेगा. वापसी के लिए सभी वाहन पार्किंग से निकलकर शारदा गोलचक्कर एलजी गोलचक्कर सूरजपुर कच्ची सड़क तिराहा से कुलेसरा, फेस 2, ककराला से सोरखा, पर्थला या किसान चौक, भंगेल बरोला, सेक्टर 37 होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकेंगे.
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
दिल्ली से आने वाले और चिल्ला बॉर्डर से प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को यू टर्न लेकर एनएच 9 और एनएच 24 से एनएच 91 होते हुए ईस्टन पेरीफेरल एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना होगा. DND बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर से आने वाले वाहनों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है.

डीसीपी ट्रैफिक का बयान
डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह नें बताया कि परी चौक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए यात्री बसों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से परी चौक मेट्रो स्टेशन से पूर्व सर्विस रोड पर उतर कर अंसल प्लाजा के सामने पार्किंग स्थल पर पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था की गई है.

इसके बाद बस अंसल चौकी के सामने से सर्विस रोड होकर, अल्फा कमर्शियल गोलचक्कर की तरफ की ओर जाएगी. डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि यातायात संबंधित किसी भी असुविधा के लिए यातायात पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर लोग संपर्क कर सकते हैं.

