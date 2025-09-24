यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, सुबह 4 घंटे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित
इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन के दौरान सुगम यातायात और पार्किंग के लिए ट्रैफिक डायवर्जेन किया गया है.
Published : September 24, 2025 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों पहुंचने का आकलन किया गया है, इसके बाद यातायात पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए हैं.
भारी, मध्यम और हल्के वाहनों का प्रवेश सुबह 7बजे से 11 बजे तक वर्जित रहेगा, जबकि दूध, फल, सब्जियां और मेडिकल से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी. नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसकी जानकारी दी गई है.
एक्सपो मार्ट में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पांच मुख्य मार्ग निर्धारित किए गए हैं
🚨यातायात एडवाइजरी 🚨— Noida Traffic Police (@Noidatraffic) September 24, 2025
UP International Trade Show–2025
एक्सपो मार्ट में आयोजित दिनांक 25.09.2025 से 29.09.2025 तक
यातायात हेल्पलाइन नं०–9971009001@dgpup@CP_Noida@Uppolice@DCP_Noida@DCPCentralNoida@DCPGreaterNoida@dcptrafficnoida@uptrafficpolice@ACPTrafficNoida https://t.co/x1aRZE8fcw pic.twitter.com/6IosEvEk1n
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन हिंडन कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से पुस्ता रोड होकर नासा गोल चक्कर में बनी पार्किंग में अपने वाहन खड़ा कर सकेंगे.
- इसके अलावा गलगोटिया कट से भी एक्सपो मार्ट गोल चक्कर होकर नाशा गोल चक्कर तक पहुंचा जा सकेगा.
- सूरजपुर और परी चौक की तरफ से आने वाले वाहन एलजी गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर होकर नासा गोल चक्कर पार्किंग में पहुंच कर अपने वाहन पार्क कर सकेंगे.
नसा गोल चक्कर पर बनाई गई पार्किंग भर जाने पर केसीसी, जूबिलेंट, यूनाइटेड कॉलेज के परिसर में बनी वैल्पिक पार्किंग में अपने वाहन पर पार्क कर सकेंगे.
डीसीपी ट्रैफिक का बयान
डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह नें बताया कि परी चौक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए यात्री बसों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से परी चौक मेट्रो स्टेशन से पूर्व सर्विस रोड पर उतर कर अंसल प्लाजा के सामने पार्किंग स्थल पर पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था की गई है.
इसके बाद बस अंसल चौकी के सामने से सर्विस रोड होकर, अल्फा कमर्शियल गोलचक्कर की तरफ की ओर जाएगी. डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि यातायात संबंधित किसी भी असुविधा के लिए यातायात पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर लोग संपर्क कर सकते हैं.
