ETV Bharat / state

ट्रेड शो में यूपी के घरेलू प्रॉडक्ट्स की बढ़ी डिमांड, एग्जिबिटर्स बोले– उम्मीद से ज्यादा मिला रिस्पॉन्स

इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भाग ले रहे हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भाग ले रहे हैं. साथ ही, 2,250 से अधिक एग्जिबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से भाग ले रहे है. उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो प्रतिबिंबित कर रहा है, ऐसे ही कुछ एग्जिबिटर्स से ईटीवी भारत ने बात की और बताया कि दीपावली से पहले आयोजित हुआ ये ट्रेड शो उनके व्यापार किस प्रकार बढ़ा रहा है.

ट्रेड शो में घरेलू प्रॉडक्ट की मांग बढ़ गई: बिजनौर जनपद के गांव जलालपुर रचना से ट्रेड शो में भाग लेने आई ज्योति बताती है कि हमारे घरेलू प्रॉडक्ट हैं, जिसमें हमारे यहाँ के मसाले, तेल, आटा, पास्ता है, मल्टीरियल सूजी का पास्ता है, साबुन है टॉयलेट क्लीनर, इसी तरह से झाड़ू दाल पैकेजिंग का काम होता है. किचन से ले घर की सारी जरूरत का जो सामान होता है, चप्पल तक की हमारे यहाँ पर बनाया जाता है. जिले में से ढाई लाख दीदियां जुड़ी हुई है और 15,000 से काम कर रही है और हमारा तीन माह का जो टर्नओवर है, पूरे जिले का वो छह करोड का हो चुका है. दरअसल मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हू और हम जो प्रॉडक्ट लाए थे वह थोड़े ही लाये थे. यह नहीं पता था कि जो आम जनता है, उनको हमारा प्रॉडक्ट इतना पसंद आएगा कि कुछ प्रॉडक्ट तो हमारे कल ही खत्म हो गए थे और आज हमने दोबारा मंगाया है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (ETV Bharat)

''ऐसे ट्रेड शो में भाग लेने से हौसला बुलंद होता'': हैंडमेड लकड़ी के सामान बनाने वाले ओमप्रकाश कहते है कि हमारे 7 पीढ़ियों से ये काम हो रहा है. हम इस कला को बचाए हैं क्योंकि इसके करने वाले कलाकार जहाँ पहले 1800 थे, वहाँ 2010 तक हम अकेले बचे हैं. हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हैंडीक्राफ्ट में काम किया, तब से हर कला का विकास हुआ है और सुरक्षित हुआ है. ऐसे ट्रेड शो में भाग लेने से एक कलाकार का भी हौसला बुलंद होता है कि इस कला को जब आने वाली पीढ़ी सीखेगी तो कला सुरक्षित होगा और कलाकार भी सोचेंगे.

इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

GLOBAL PLATFORM TO UP EXHIBITORSHOUSEHOLD PRODUCTS AT TRADE SHOWSHANDICRAFT PRODUCT IN TRADE SHOWयूपी इंटरनेशनल ट्रेड शोUP INTERNATIONAL TRADE SHOW 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.