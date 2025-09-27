ETV Bharat / state

ट्रेड शो में यूपी के घरेलू प्रॉडक्ट्स की बढ़ी डिमांड, एग्जिबिटर्स बोले– उम्मीद से ज्यादा मिला रिस्पॉन्स

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भाग ले रहे हैं. साथ ही, 2,250 से अधिक एग्जिबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से भाग ले रहे है. उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो प्रतिबिंबित कर रहा है, ऐसे ही कुछ एग्जिबिटर्स से ईटीवी भारत ने बात की और बताया कि दीपावली से पहले आयोजित हुआ ये ट्रेड शो उनके व्यापार किस प्रकार बढ़ा रहा है.

ट्रेड शो में घरेलू प्रॉडक्ट की मांग बढ़ गई: बिजनौर जनपद के गांव जलालपुर रचना से ट्रेड शो में भाग लेने आई ज्योति बताती है कि हमारे घरेलू प्रॉडक्ट हैं, जिसमें हमारे यहाँ के मसाले, तेल, आटा, पास्ता है, मल्टीरियल सूजी का पास्ता है, साबुन है टॉयलेट क्लीनर, इसी तरह से झाड़ू दाल पैकेजिंग का काम होता है. किचन से ले घर की सारी जरूरत का जो सामान होता है, चप्पल तक की हमारे यहाँ पर बनाया जाता है. जिले में से ढाई लाख दीदियां जुड़ी हुई है और 15,000 से काम कर रही है और हमारा तीन माह का जो टर्नओवर है, पूरे जिले का वो छह करोड का हो चुका है. दरअसल मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हू और हम जो प्रॉडक्ट लाए थे वह थोड़े ही लाये थे. यह नहीं पता था कि जो आम जनता है, उनको हमारा प्रॉडक्ट इतना पसंद आएगा कि कुछ प्रॉडक्ट तो हमारे कल ही खत्म हो गए थे और आज हमने दोबारा मंगाया है.