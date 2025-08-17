वाराणसी: एक बार फिर से वाराणसी के हैंडीक्रॉफ्ट पूरी दुनिया के सामने अपना जलवा बिखेरेंगे. नोएडा में लगने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में बनारस के हस्तकला शिल्पी अपने हुनर का जादू विदेशी मेहमानों के सामने दिखाएंगे. यही नहीं, वहां से विदेश में कारोबार के उनके रास्ते भी खुलेंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सितंबर से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन नोएडा में होने जा रहा है, जहां देशभर के हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट अपने स्टॉल लगाएंगे. इसी क्रम में बनारस में भी उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है.

25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होगा. यह इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट उत्पादन को एक अलग पहचान देने का काम करता है. जिसमें काशी के प्राचीन, पारंपरिक हस्तशिल्प व आधुनिक उत्पाद भी रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं. ख़ास बात यह है कि इस ट्रेड शो में विश्व भर से आने वाले खरीदार बनारस के परंपरागत कारीगरों के हुनर और आधुनिक उत्पादों को देखेंगे, जिससे हस्तशिल्पियों समेत अन्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा. अभी तक वाराणसी से ओडीओपी, निर्यातकों, एमएसएमई के 50 उद्यमियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है.

50 उद्यमियों ने कराया रजिस्ट्रेशन : इस बारे में,जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त मोहन कुमार शर्मा ने बताया कि, वाराणसी से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 30 हस्तशिल्प, 10 व्यापारी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी व सिल्क उद्योग से जुड़े हैं.10 निर्यातक बनारसी सिल्क साड़ी तथा कालीन उद्योग से जुड़े हैं. उद्योग विभाग में अभी तक कुल 50 उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिला उद्यमियों के लिए खास स्टाल लगाया जा रहा है.

37 सेक्टर के हस्तशिल्प उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी: उपायुक्त उद्योग ने बताया कि, आयोजन में 37 विभिन्न सेक्टरों के हस्तशिल्प उत्पादों को एक छत के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा. यह ट्रेड शो एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उद्यम को एक नई पहचान देने का जरिया है, जहां वैश्विक खरीददार हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगर कारोबारी को न सिर्फ एक मंच देंगे बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बनाने का भी एक जरिया उपलब्ध कराएंगे. वह बताते हैं कि स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग का यह बेहतरीन जरिया होता है. हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बनारस से भी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट इस ट्रेड शो का हिस्सा बनेंगे और देश दुनिया को अपने हॉनर का जादू दिखाएंगे ,जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा.

