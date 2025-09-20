ETV Bharat / state

नोएडा में लगेगा यूपी का सबसे बड़ा ट्रेड मेला, 2500 उत्पाद-सेवाएं, कानपुर के ये उत्पाद भी होंगे शामिल

इंटरनेशनल ट्रेड शो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अब अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है. इस बार का ट्रेड शो बहुत ही खास होगा. शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. ट्रेड शो में करीब 2500 उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा. इससे निर्यातकों व उद्यमियों को प्रचार-प्रसार, मार्केटिंग, नेटवर्किंग में मदद मिलेगी. वहीं, ट्रेड शो की तैयारियों को परखने के लिए कल सीएम योगी भी नोएडा पहुंचे थे. उन्होंने तैयारियों पर संतोष जताया था. इस ट्रेड शो में कानपुर के 40 से अधिक उद्यमी और निर्यातक भाग लेंगे.

2500 उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन: ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होने वाला यह भव्य आयोजन एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखाने का अवसर देगा. शो में 2500 से अधिक उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा. इस आयोजन में 5 लाख से ज्यादा दर्शकों के आने की संभावना है.



100 से अधिक स्टार्टअप भी भाग लेंगे : एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां आएंगे. उनके आगमन से पहले योगी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे है. इस शो में यूपी के विकास की झलक दिखेगी. ढाई हजार से ज्यादा एक्जीबिटर इसमें हिस्सा ले रहे है. 100 से अधिक स्टार्टअप को भी स्पेस दिया गया है. इस शो में 5 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है.



कानपुर के ठग्गू के लड्डू का पीएम चखेंगे स्वाद: कानपुर के प्रसिद्ध ठग्गू के लड्डू का स्वाद पीएम मोदी लेंगे. इसके अलावा कानपुर के सैडलरी उद्योग, मसाले, लेदर उत्पाद और अन्य प्रमुख वस्तुएं भी प्रदर्शित की जाएंगी. कानपुर का सैडलरी उद्योग देशभर में प्रसिद्ध है और इस बार ट्रेड शो में सैडलरी के 30 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 40 से अधिक उद्यमी और निर्यातक शामिल होंगे. इसके अलावा कानपुर के सब्जी मसालों का भी प्रदर्शन किया जाएगा.



वहीं कानपुर का लेदर उद्योग भी देशभर में जाना जाता है. यहां से तैयार होने वाले जूते, बैग और अन्य चमड़े के उत्पादों की डिमांड बहुत अधिक है. इस शो में इन उत्पादों का भी प्रदर्शन होगा, जिससे कानपुर के चमड़े के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने का मौका मिलेगा.





शो से पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 का उद्देश्य राज्य की संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखना है. इसमें देश-विदेश से उद्योगपति, कारोबारी, निवेशक और उद्यमी हिस्सा लेंगे. इस बार रूस को पार्टनर कंट्री बनाया गया है जिससे व्यापार और सहयोग के नए अवसर खुलेंगे.

सुरक्षा और ट्रैफिक की हाईटेक व्यवस्था: एक्सपो स्थल और आसपास के इलाकों में 45 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी निगरानी के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. इसके साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है और डार्क स्पॉट्स पर विशेष लाइटिंग की जा रही है. दर्शकों और प्रदर्शकों की सुविधा के लिए 8000 से अधिक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की जा रही है. वहीं, शो स्थल और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, सड़क मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर प्रशासन सक्रिय है. लाइटिंग और साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर छोटे-बड़े पहलू पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि आगंतुकों को किसी तरह की परेशानी न हो.



सीएम योगी भी जता चुके हैं बड़ी उम्मीदः यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 न केवल राज्य के औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख व्यापार और निवेश हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस आयोजन से रोजगार और निवेश दोनों में वृद्धि होगी, और यूपी की छवि को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी.

उद्यमियों को भी ढेरों उम्मीदें: FITA उद्योग संघ के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि यह उद्यमियों की सालों की लगन मेहनत ईमानदारी और ग्राहक संतुष्टि का नतीजा है कि कानपुर का गौरव पूरे देश में प्रदर्शित हो रहा है. उन्होंने कहा कि कानपुर हमेशा से ही उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है क्योंकि यहां के जो उद्यमी है वह मेहनत करना जानते हैं और तकनीकी सहयोग लेकर के देश की उन्नति करते हुए नए आविष्कार करता है. ट्रेड शो से उद्यमियों को ढेरों उम्मीदें हैं.

