ETV Bharat / state

यूपी दरोगा भर्ती 2025; 4543 पदों के लिए 15 लाख से अधिक ने किया आवेदन, अब लिखित परीक्षा की तैयारी में बोर्ड

- इन अभ्यर्थियों में 11 लाख 66386 पुरुष और 4 लाख 9374 महिला अभ्यर्थी परीक्षा में होंगी शामिल

यूपी दरोगा भर्ती 2025
यूपी दरोगा भर्ती 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक व समकक्ष के 4543 पदों पर भर्ती के लिए कुल 1575760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इनमें कुल आवेदनों में से 1166386 पुरुष कैंडिडेट और 409374 महिला कैंडीडेट्स हैं. भर्ती बोर्ड अब लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है. बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है की परीक्षा की डेट के बारे में 4 सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी.

दरोगा भर्ती के लिए 12 अगस्त से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. इसमें 15 सितंबर की शाम 6:00 बजे तक आवेदन शुल्क जमा करने और डाटा में संशोधन करने का मौका दिया गया था. संशोधन के लिए समय मिलने पर 82461 अभ्यर्थियों ने अपना दर्ज डाटा सही किया है.

संशोधन की अंतिम तिथि बीतने से पहले तक 8396 कैंडिडेट्स के कई प्रयास के बाद भी अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क नहीं जमा हो पाया है. इनमें से 3499 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान कर लिया है, जबकि अन्य इससे वंचित रह गए.

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई है. लिखित परीक्षा की आवेदन तिथि जारी होने से एक महीना पहले सभी अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी. बोर्ड की तरफ से लिखित परीक्षा की सूचना अपने आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया जाएगा.

इन पदों के लिए होगी परीक्षा

  • उप निरीक्षक नागरिक पुलिस- 4242
  • प्लाटून कमांडर पीएसी- 135
  • प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा- 60
  • तीन महिला पीएसी वाहिनी- 106

यह भी पढ़ें : लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी अपने रिस्क पर करें खड़ा, GRP-RPF को शिकायत से नहीं मतलब, अफसर बोले- लेते हैं एक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

UP POLICE BHARTIUP POLICE SI 2025UP INSPECTOR RECRUITMENT 2025यूपी दरोगा भर्ती 2025UP POLICE SI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.