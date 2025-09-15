ETV Bharat / state

यूपी दरोगा भर्ती 2025; 4543 पदों के लिए 15 लाख से अधिक ने किया आवेदन, अब लिखित परीक्षा की तैयारी में बोर्ड

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक व समकक्ष के 4543 पदों पर भर्ती के लिए कुल 1575760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इनमें कुल आवेदनों में से 1166386 पुरुष कैंडिडेट और 409374 महिला कैंडीडेट्स हैं. भर्ती बोर्ड अब लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है. बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है की परीक्षा की डेट के बारे में 4 सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी.

दरोगा भर्ती के लिए 12 अगस्त से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. इसमें 15 सितंबर की शाम 6:00 बजे तक आवेदन शुल्क जमा करने और डाटा में संशोधन करने का मौका दिया गया था. संशोधन के लिए समय मिलने पर 82461 अभ्यर्थियों ने अपना दर्ज डाटा सही किया है.

संशोधन की अंतिम तिथि बीतने से पहले तक 8396 कैंडिडेट्स के कई प्रयास के बाद भी अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क नहीं जमा हो पाया है. इनमें से 3499 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान कर लिया है, जबकि अन्य इससे वंचित रह गए.