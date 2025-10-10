ETV Bharat / state

पीसीएस प्री; रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, 75 जिलों में 12 अक्टूबर को होनी है परीक्षा

स्पेशल ट्रेनें दादरी, टुंडला, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन से चलाई जा सकती हैं.

Published : October 10, 2025 at 11:49 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 12:07 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी की है. ट्रेनों का संचालन आवश्यकता अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा रूटीन ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि अभ्यर्थी आसानी से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें. पीसीएस परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में 12 अक्टूबर को होनी है. पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर रेलवे: उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभ्यर्थियों के आवागमन की सुचारू व्यवस्था के लिए एनसीआर के प्रयागराज मंडल ने विशेष तैयारी की है. प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन, टुंडला, इटावा, मैनपुरी आदि स्टेशनों पर निगरानी और यात्री सहयोग के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की टीमों को तैनात किया जा रहा है.

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रिजर्व रैक की व्यवस्था: प्रमुख स्टेशनों पर रिजर्व रैक की व्यवस्था की गई है. सीसीटीवी कैमरों से स्टेशनों की गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग होगी. प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह के अनुसार स्पेशल ट्रेनें दादरी, टुंडला, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन से चलाई जा सकती हैं.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 75 जनपदों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1435 केंद्र बनाए हैं. प्रारंभिक परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था को टाइट किया गया है. परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर AI की निगरानी रहेगी. साथ परीक्षा समाप्त होने के बाद भी आयोग की नजरें परीक्षा अवधि के दौरान सीसीटीवी फुटेज पर रहेंगी.

परीक्षा खत्म होने के बाद भी होगी निगरानी: परीक्षा खत्म होने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे पर आयोग के कर्मचारी निगरानी रखेंगे. एआई कैमरे संबंधित गतिविधियों पर अलर्ट भेजेगा. यह कैमरे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले से चालू हो जाएंगे और 1 घंटे बाद तक चालू रहेंगे. परीक्षा के बाद भी कंट्रोल रूम सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करेगा. यह कैमरा द्वारा भेजे गए अलर्ट पर परीक्षा अवधि और परीक्षा के बाद भी निगरानी के दौरान अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो आयोग कार्रवाई करेगा.

एआई सिस्टम से आने वाले रिस्पांस और अलर्ट का डाटा आयोग के कंट्रोल रूम में सुरक्षित रहेगा. बाद में उसकी भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा सघन तलाशी और बायोमेट्रिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा केदों पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ कर्मचारियों और उड़ान दस्तों की भी तलाशी ली जाएगी.

परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे. बिना तलाशी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सत्यापन आइरिस स्कैनिंग और फेशियल रिकग्निशन अनिवार्य रूप से परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले तक पूरा करने का प्लान है. हर 80 अभ्यर्थी पर एक बायोमीट्रिक ऑपरेटर तैनात किया गया है.

ये है परीक्षा का पैटर्न

  • पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं.
  • सामान्य अध्ययन-I: यह पहला पेपर होता है.
  • सामान्य अध्ययन-II (सीसैट): यह दूसरा पेपर है, जिसे योग्यता परीक्षा भी कहते हैं.

