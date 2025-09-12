ETV Bharat / state

सितंबर से नवंबर तक इन ट्रेनों में मुंबई-बनारस की टिकट बुकिंग खटाखट, जानिए शेड्यूल

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ त्योहारों में अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस से मुंबई तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं. इसी क्रम में 01051/01052 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक त्योहार स्पेशल गाड़ी चलेगी. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 24 सितम्बर से 27 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं गुरूवार को और बनारस से 25 सितम्बर से 28 नवम्बर 2025 तक हर गुरूवार-शुक्रवार को 20 फेरों के लिए चलाई जाएंगी.



मुंबई से बनारस आना हुआ आसान: उन्होंने बताया कि 01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस- बनारस द्वि-साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी 24 सितम्बर से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं गुरूवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12.15 बजे प्रस्थान कर ठाणे से 12.36 बजे, कल्याण जं. से 12.55 बजे, इगतपुरी से 14.45 बजे, नासिक रोड से 15.15 बजे, जलगांव जं. से 18.45 बजे, भुसावल से 19.15 बजे, खंडवा से 21.00 बजे, दूसरे दिन इटारसी 00.40 बजे, भोपाल से 02.45 बजे, वीणा से 5.10 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से 7.45 बजे, उरई से 09.10 बजे, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से 11.15 बजे, फतेहपुर से 12.20 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 14.40 बजे, ज्योनाथपुर से 18.45 वाराणसी जं. से 19.50 बजे, छूटकर बनारस 20.10 बजे पहुंचेगी.