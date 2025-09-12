सितंबर से नवंबर तक इन ट्रेनों में मुंबई-बनारस की टिकट बुकिंग खटाखट, जानिए शेड्यूल
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था, हफ्ते में दो दिन होगा संचालन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 11:54 AM IST
वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ त्योहारों में अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस से मुंबई तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं. इसी क्रम में 01051/01052 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक त्योहार स्पेशल गाड़ी चलेगी. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 24 सितम्बर से 27 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं गुरूवार को और बनारस से 25 सितम्बर से 28 नवम्बर 2025 तक हर गुरूवार-शुक्रवार को 20 फेरों के लिए चलाई जाएंगी.
मुंबई से बनारस आना हुआ आसान: उन्होंने बताया कि 01051 लोकमान्य तिलक टर्मिनस- बनारस द्वि-साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी 24 सितम्बर से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं गुरूवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12.15 बजे प्रस्थान कर ठाणे से 12.36 बजे, कल्याण जं. से 12.55 बजे, इगतपुरी से 14.45 बजे, नासिक रोड से 15.15 बजे, जलगांव जं. से 18.45 बजे, भुसावल से 19.15 बजे, खंडवा से 21.00 बजे, दूसरे दिन इटारसी 00.40 बजे, भोपाल से 02.45 बजे, वीणा से 5.10 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से 7.45 बजे, उरई से 09.10 बजे, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से 11.15 बजे, फतेहपुर से 12.20 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 14.40 बजे, ज्योनाथपुर से 18.45 वाराणसी जं. से 19.50 बजे, छूटकर बनारस 20.10 बजे पहुंचेगी.
25 सितंबर से बनारस से चलेगी ट्रेन: वापसी यात्रा में, 01052 बनारस -लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक त्योहार स्पेशल गाड़ी 25 सितम्बर से 28 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को बनारस से रात 22.30 बजे प्रस्थान कर वाराणसी जं. से 23.00 बजे छूटकर दूसरे दिन ज्योनाथपुर से 00.05 प्रयागराज जंक्शन से 04.10 बजे, फतेहपुर से 06.30 बजे से, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन 07.35 बजे, उरई से 09.40 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन 11.05 बजे, वीणा से 13.40 बजे, भोपाल से 16.05 बजे, इटारसी 18.10 बजे, खंडवा से 21.23 बजे, भुसावल से 23.15 बजे, जलगांव जं. से 23.38 बजे, बजे छुटकर तीसरे दिन नासिक रोड से 3.43 बजे, इगतपुरी से 04.55 बजे, कल्याण जं. से 06.45 बजे तथा ठाणे से 07.10 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 7.45 बजे पहुंचेगी.
18 कोच की है ट्रेन: इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 04, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04 तथा एस.एल.आर.डी. के 01 एवं जनरेटर ब्रेक यान 01 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे.
यह भी पढ़ें : दीपावली में बड़ी नहीं ये स्पेशल ट्रेनें देखिए, यूपी होकर पंजाब-बिहार जाने वाली इन ट्रेनों में फट से टिकट कन्फर्म, जानिए कब से चलेंगी