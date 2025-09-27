ETV Bharat / state

यूपी के 44 जिलों में मानसून की विदाई के बीच बारिश का IMD अलर्ट; 5 दिन बिजली गिरने के भी आसार

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वी तथा पश्चिमी यूपी के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

यूपी के 44 जिलों में मानसून की विदाई के बीच बारिश का IMD अलर्ट. (Photo Credit; Getty Images)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता अब धीरे-धीरे कम हो रही है. जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून विदाई लेने के कगार पर है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही जारी है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दो जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही यूपी के 44 जिलों में बारिश का अनुमान है.

यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने यूपी के 44 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ललितपुर झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सोनभद्र में बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. मौसम में आद्रता सामान्य से अधिक होने के कारण और तेज धूप होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का दंश झेलना पड़ा. वहीं, शाम करीब 5:00 बजे बादलों की आवाजाही शुरू हुई. हल्की बूंदाबांदी भी हुई.

अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में अब तक कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.7 मिली मीटर के सापेक्ष 0.7 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 81% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.4 मिलीमीटर के सापेक्ष शून्य रही. बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो अनुमानित बारिश 2.7 मिमी के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 85% कम है. वहीं, एक जून से 26 सितंबर तक अनुमानित बारिश 738 मिमी के सापेक्ष 697.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 6% कम है. पिछले 24 घंटे में सोनभद्र में 13.9 मिमी, बांदा में 2.2 मिमी बारिश हुई.

यूपी का मौसम: मौसम विज्ञानी डॉ.अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. आने वाले तीन-चार दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान विशेष बदलाव नहीं होगा.

