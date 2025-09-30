यूपी का 24 घंटे में बदलेगा मौसम; 29 जिलों में बारिश के साथ अक्टूबर की शुरुआत, 3 दिन का IMD अलर्ट
पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% कम है.
लखनऊ: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली भी गिरी. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं.
मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 29 जिलों में अक्टूबर की शुरुआत बारिश से हो सकती है. इसके बाद 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.
पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिली मीटर के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 70% कम है.
यूपी के 29 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन हमीरपुर, झांसी, महोबा, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. तेज धूप खिलने तथा आद्रता सामान्य से अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 35.6, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दोपहर में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. हल्की बारिश के भी आसार हैं. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी में कितना बरसा मानसून: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 93% कम है. एक जून से लेकर 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 745 मिमी के सापेक्ष 700.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 6% कम है.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता काफी कम हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थम गया है. आने वाले तीन-चार दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. आने वाले 5 दिन तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
