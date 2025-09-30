ETV Bharat / state

यूपी का 24 घंटे में बदलेगा मौसम; 29 जिलों में बारिश के साथ अक्टूबर की शुरुआत, 3 दिन का IMD अलर्ट

लखनऊ: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली भी गिरी. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं.

मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 29 जिलों में अक्टूबर की शुरुआत बारिश से हो सकती है. इसके बाद 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, तापमान में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 98% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिली मीटर के सापेक्ष 0.4 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 70% कम है.

यूपी के 29 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन हमीरपुर, झांसी, महोबा, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. तेज धूप खिलने तथा आद्रता सामान्य से अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 35.6, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.