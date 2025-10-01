यूपी में मानसून का विदाई वाला कहर; 24 घंटे में 257% अधिक बारिश, आगरा-फतेहपुर-कन्नौज में 8 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में बिजली गिरने और तूफानी बारिश होने का IMD अलर्ट जारी किया गया है. 3 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 11:20 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मानसून की विदाई बेला चल रही है. मानसून विभाग ने विदाई की अनुमानित तारीख भी जारी कर दी है. इस बीच विदाई से पहले मानसून का कहर यूपी में देखने को मिल रहा है. बीते 24 घंटे में पश्चिम यूपी में मानसून जमकर बरसा और कहर बरपाया.
सबसे ज्यादा बारिश उरई जिले में रिकॉर्ड की गई. तेज बारिश और बिजली गिरने की वजह से आगरा, कन्नौज और फतेहपुर जिलों में 8 लोगों की मौत हो गई. इनमें ज्यादातर किसान थे. जो खेतों पर काम कर रहे थे और उसी समय बिजली की चपेट में आ गए.
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. बारिश के साथ-साथ में बादल गरजे तथा वज्रपात भी हुआ. वज्रपात होने से आगरा में 3, फतेहपुर में 3 और कन्नौज में 2 की मौत हो गई.
इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी बिजली गिरी. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में कुछ जगहों पर हल्की व कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंपर बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 93% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.5 मिमी के सापेक्ष 1.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 257 प्रतिशत अधिक है.
उरई में सबसे ज्यादा बारिश: उरई जिले में सबसे अधिक 88.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, कानपुर नगर में 22, लखनऊ में 13.4, कानपुर देहात में 17, हमीरपुर में 15 मिलीमीटर, हरदोई 5.2, इटावा 12, वाराणसी 11.6, सोनभद्र 2, प्रयागराज 4, बांदा 3, फतेहगढ़ 8, बरेली 5, शाहजहांपुर 3, मेरठ 4.5, आगरा 2, अलीगढ़ 10, बुलंदशहर 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
फतेहपुर में बिजली का कहर: फतेहपुर जिले में जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. जहां पर खेत में काम करते वक्त 3 किसानों की मौत हो गई. असोथर थाना अंतर्गत जरौली गांव में विपिन रैदास और हृदय लाल तथा गाजीपुर थाना अंतर्गत डडीवा गांव में देशराज की मौत हुई.
आगरा में बिजली का तांडव: आगरा में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला. बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई. बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे दो युवक एक महिला की बिजली गिरने से मौत हो गई. आगरा के थाना डौकी, थाना इरादतनगर, थाना बसई जगनेर का मामला. इसी तरह कन्नौज में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई.
इन तारीखों में चला जाएगा मानसून
- कानपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर
- लखनऊ (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर
- प्रयागराज (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
- गोरखपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
- वाराणसी (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
यूपी के 60 जिलों में बारिश का IMD अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, औरैया, इटावा, कानपुर देहात कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, संभल बदायूं बरेली, रामपुर पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ मऊ, गाजीपुर, बलिया, जिला में गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय आसमान साफ रहे तेज धूप निकली दोपहर में अचानक मौसम ने करवट लिया और आसमान में काले बादल छा गए. दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया. चारों ओर अंधेरा हो जाने के साथ ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई. कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली भी कड़की.
मंगलवार को सुबह 8:30 बजे शाम 5:00 बजे तक लखनऊ में 13.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बुधवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विज्ञान विभाग ने बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी जारी की है.
यूपी में कितना बरसा मानसून: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.2 मिमी के सापेक्ष 0.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 33% कम है. वहीं, 1 जून से 23 सितंबर तक अनुमानित बारिश 746.2 मिली मीटर के सापेक्ष 701.6 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 6% कम है.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दो-तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.
