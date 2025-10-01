ETV Bharat / state

यूपी में मानसून का विदाई वाला कहर; 24 घंटे में 257% अधिक बारिश, आगरा-फतेहपुर-कन्नौज में 8 लोगों की मौत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मानसून की विदाई बेला चल रही है. मानसून विभाग ने विदाई की अनुमानित तारीख भी जारी कर दी है. इस बीच विदाई से पहले मानसून का कहर यूपी में देखने को मिल रहा है. बीते 24 घंटे में पश्चिम यूपी में मानसून जमकर बरसा और कहर बरपाया.

सबसे ज्यादा बारिश उरई जिले में रिकॉर्ड की गई. तेज बारिश और बिजली गिरने की वजह से आगरा, कन्नौज और फतेहपुर जिलों में 8 लोगों की मौत हो गई. इनमें ज्यादातर किसान थे. जो खेतों पर काम कर रहे थे और उसी समय बिजली की चपेट में आ गए.

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई. बारिश के साथ-साथ में बादल गरजे तथा वज्रपात भी हुआ. वज्रपात होने से आगरा में 3, फतेहपुर में 3 और कन्नौज में 2 की मौत हो गई.

इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी बिजली गिरी. मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को भी उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में कुछ जगहों पर हल्की व कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंपर बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 93% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.5 मिमी के सापेक्ष 1.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 257 प्रतिशत अधिक है.

उरई में सबसे ज्यादा बारिश: उरई जिले में सबसे अधिक 88.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, कानपुर नगर में 22, लखनऊ में 13.4, कानपुर देहात में 17, हमीरपुर में 15 मिलीमीटर, हरदोई 5.2, इटावा 12, वाराणसी 11.6, सोनभद्र 2, प्रयागराज 4, बांदा 3, फतेहगढ़ 8, बरेली 5, शाहजहांपुर 3, मेरठ 4.5, आगरा 2, अलीगढ़ 10, बुलंदशहर 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

फतेहपुर में बिजली का कहर: फतेहपुर जिले में जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. जहां पर खेत में काम करते वक्त 3 किसानों की मौत हो गई. असोथर थाना अंतर्गत जरौली गांव में विपिन रैदास और हृदय लाल तथा गाजीपुर थाना अंतर्गत डडीवा गांव में देशराज की मौत हुई.

आगरा में बिजली का तांडव: आगरा में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला. बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई. बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे दो युवक एक महिला की बिजली गिरने से मौत हो गई. आगरा के थाना डौकी, थाना इरादतनगर, थाना बसई जगनेर का मामला. इसी तरह कन्नौज में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई.