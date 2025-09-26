ETV Bharat / state

यूपी में विदाई से पहले मानसूनी कहर; 24 जिलों में आफत के 96 घंटे, गरज-चमक के साथ होगी तूफानी बारिश

यूपी में विदाई से पहले मानसूनी कहर. ( Photo Credit; Getty Images )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से अब मानसून विदा होने के कगार पर है. लेकिन, जाते-जाते मानसून अपना कहर दिखाने वाला है. पिछले 24 घण्टे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क जरूर रहा लेकिन, पूर्वी भाग में मानसूनी गतिविधियों में वृद्धि हुई है. इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई. पिछले 24 घण्टों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.2 मिमी के सापेक्ष 1.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गयी जो सामान्य से 70 प्रतिशत कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3 मिमी के सापेक्ष 0 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. यूपी के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 24 जिलों लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, वाराणसी, सन्तरविदास नगर, चन्दौली, मिर्जापुर, मऊ, बलिया में आज भारी बारिश होने की संभावना है. यूपी से कब विदा होगा मानसून बिजनौर (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 27 सितम्बर

आगरा (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 28 सितम्बर

बरेली (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 29 सितम्बर

झांसी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 30 सितम्बर

मैनपुरी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 30 सितम्बर

कानपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर

लखनऊ (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर

प्रयागराज (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर

गोरखपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर

वाराणसी (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर

यूपी में अब तक कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घण्टें में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.9 मिमी के सापेक्ष 1.1 मिमी रिकॉर्ड की गयी जो सामान्य से 78 प्रतिशत कम है. वहीं, 1 जून से 25 सितम्बर तक अनुमानित बारिश 735 मिमी के सापेक्ष 696.8 मिमी रिकॉर्ड की गयी जो सामान्य से 5 प्रतिशत कम है. यूपी में कहां-कितनी बारिश श्रावस्ती 21.8 मिमी

बहराइच 12.5 मिमी

सोनभद्र 8 मिमी

महराजगंज 6.3 मिमी

गोण्डा 5 मिमी लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश अलर्ट: लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली, जिससे उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल दिखे. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में अचानक मौसम में परिवर्तन हो सकता है, जिसके चलते कुछ जगह पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मानसून की वापसी शुरू हो गई है. लेकिन, पश्चिम बंगाल की खाडी में बने वेदर सिस्टम के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज यानी शुक्रवार से मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी. आने वाले 3-4 दिन तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. ये भी पढ़ेंः यूपी पर 120 घंटे भारी; मानसून वापसी 17 जिलों में लाएगी तूफानी बारिश, 40 किमी प्रति घंटे से चलेंगी तेज हवाएं

