ETV Bharat / state

यूपी में ऑरेंज अलर्ट; रावण दहन होते ही तूफानी बारिश के आसार, ओले गिरने तेज हवा चलने के आसार

प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा तथा हल्की बारिश की चेतावनी

Etv Bharat
यूपी में भारी बारिश का पुर्वानुमान. (Photo Credit; Getty Image)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पिछले 24 घण्टे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई. इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं बिजली गिरने की घटनाएं भी हुईं.

मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है.

यूपी के 36 जिलों में बारिश-बिजली की चेतावनी: मौसम विभाम ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर में बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.

यूपी में बंपर बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.6 मिमी के सापेक्ष 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 272 प्रतिशत अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.9 मिमी के सापेक्ष 11.8 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 1257% अधिक है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने तथा गरज चमक के साथ बिजली गिरने व तेज रफ्तार हवा चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 32 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में 24 घंटे में 542 प्रतिशत अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.3 मिमी के सापेक्ष 8.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 542% अधिक है. वहीं, एक अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 1.3 मिमी के सापेक्ष 8.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 542% अधिक है.

यूपी में कहां कितनी बारिश

  • जालौन 68 मिमी
  • फिरोजाबाद 57 मिमी
  • कन्नौज 55 मिमी
  • हमीरपुर 41 मिमी
  • महोबा 28 मिमी

अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 03-06 अक्टूबर के दौरान भारी वर्षा होने का अनुमान है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 06 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ 06-07 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है. इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में मानसून का विदाई वाला कहर; 24 घंटे में 257% अधिक बारिश, आगरा-फतेहपुर-कन्नौज में 8 लोगों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD ALERT HEAVY RAINAAJ KA MAUSAMUP WEATHER LATEST UPDATESUP WEATHER NEWSUP IMD ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.