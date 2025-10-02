ETV Bharat / state

यूपी में ऑरेंज अलर्ट; रावण दहन होते ही तूफानी बारिश के आसार, ओले गिरने तेज हवा चलने के आसार

लखनऊ: पिछले 24 घण्टे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई. इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं बिजली गिरने की घटनाएं भी हुईं.

मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है.

यूपी के 36 जिलों में बारिश-बिजली की चेतावनी: मौसम विभाम ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर में बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.

यूपी में बंपर बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.6 मिमी के सापेक्ष 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 272 प्रतिशत अधिक है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.9 मिमी के सापेक्ष 11.8 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 1257% अधिक है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चली. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.