यूपी पर 120 घंटे भारी; मानसून वापसी 17 जिलों में लाएगी तूफानी बारिश, 40 किमी प्रति घंटे से चलेंगी तेज हवाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश हुई. जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 24 सितंबर को मानसून वापसी शुरू हो गई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बारिश जारी है.

मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 5 दिन के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.01 मिली मीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 97% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.02 मिमी के सापेक्ष जीरो मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 100% कम है.

यूपी के 17 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: यूपी के 17 जिलों सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, कौशांबी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.

यूपी में अब तक कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.3 मिली मीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 98% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 730.4 मिली मीटर के सापेक्ष 695.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 5% कम है. बुधवार को सोनभद्र में 4.4 मिली मीटर, बहराइच में 2.2 मिली मीटर, गोरखपुर में 1.02 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.