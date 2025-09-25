यूपी पर 120 घंटे भारी; मानसून वापसी 17 जिलों में लाएगी तूफानी बारिश, 40 किमी प्रति घंटे से चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 5 दिन के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:18 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश हुई. जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 24 सितंबर को मानसून वापसी शुरू हो गई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बारिश जारी है.
मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आगामी 5 दिन के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई है.
पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.01 मिली मीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 97% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.02 मिमी के सापेक्ष जीरो मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 100% कम है.
यूपी के 17 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: यूपी के 17 जिलों सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, कौशांबी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.
यूपी में अब तक कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.3 मिली मीटर के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई जो समान्य से 98% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 730.4 मिली मीटर के सापेक्ष 695.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 5% कम है. बुधवार को सोनभद्र में 4.4 मिली मीटर, बहराइच में 2.2 मिली मीटर, गोरखपुर में 1.02 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. वहीं दोपहर बाद से बादलों की आवाजाही जारी रही. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
इन तारीखों में चला जाएगा मानसून
- बिजनौर (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 27 सितम्बर
- आगरा (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 28 सितम्बर
- बरेली (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 29 सितम्बर
- झांसी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 30 सितम्बर
- मैनपुरी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)- 30 सितम्बर
- कानपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर
- लखनऊ (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 03 अक्टूबर
- प्रयागराज (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
- गोरखपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
- वाराणसी (पूर्वी उत्तर प्रदेश)- 04 अक्टूबर
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
ये भी पढ़ेंः यूपी में फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां; 25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान