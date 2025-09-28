ETV Bharat / state

यूपी में होर्डिंग वार; 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद लखनऊ में सपा नेता ने लगाया 'आई लव अखिलेश' का पोस्टर

होर्डिंग पर लिखा-आई लव शिक्षा-विकास-रोजगार, 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बाद चलने लगा नया ट्रेंड.

सपा नेता ने लखनऊ में लगाए होर्डिंग.
सपा नेता ने लखनऊ में लगाए होर्डिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 1:23 PM IST

लखनऊ : 'आई लव मोहम्मद' से उपजे विवाद के बाद अब सियासी दलों में भी होर्डिंग वार शुरू हो गया है. कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी अमित त्रिपाठी की तरफ से लखनऊ में होर्डिंग लगाकर 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' लिखा गया था. इसके जवाब में रविवार को सपा नेता की ओर से पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाकर 'आई लव अखिलेश' और 'आई लव शिक्षा, रोजगार, विकास' लिखा गया.

समाजवादी पार्टी के नेता विवेक यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित त्रिपाठी की होर्डिंग के जवाब में दूसरी होर्डिंग लगाई. विवेक यादव सपा लोहिया वाहिनी के नेता हैं. विवेक का कहना है कि यह होर्डिंग युवा वर्ग की भावनाओं को दर्शाती है. उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीतिक खत्म हो, हम चाहते हैं कि शिक्षा, विकास और रोजगार की राजनीति हो. यही कारण है कि हमने होर्डिंग में बुलडोजर की जगह शिक्षा, विकास और रोजगार को तरजीह दी है.

'जनता असली मुद्दों पर बात करना चाहती है' : विवेक सिंह यादव का कहना है कि बीजेपी की ओर से लगाई गई 'आई लव योगी आदित्यनाथ' होर्डिंग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है. हमने 'आई लव अखिलेश' होर्डिंग लगाकर साफ किया है कि जनता असली मुद्दों पर बात करना चाहती है. बुलडोजर से सिर्फ डर और दहशत फैलाई जा रही है. उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए. छात्रों को अच्छी शिक्षा और व्यापारियों को अच्छा व्यापार चाहिए. यह सब कुछ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों में डर पैदा कर सकती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकती है.

इससे पहले भाजपा नेता ने लगाए थे होर्डिंग : इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित त्रिपाठी ने शनिवार को शहर की कई सड़कों के किनारे 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' लिखी हुई होर्डिंग लगवाई थीं. उन्होंने लिखा था कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ से प्यार है और उनके बुलडोजर एक्शन से भी प्यार है, इसलिए इस तरह के होर्डिंग लगवाए हैं.

कानपुर से शुरू हुआ था 'आई लव मोहम्मद' विवाद : बता दें कि 6 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कानपुर में 'जुलूस-ए-मोहम्मदी' निकाला गया. इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर शामिल हुए थे. इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने घरों के बाहर भी 'आई लव मोहम्मद' लिखवाया था. इसके बाद कानपुर पुलिस ने करीब 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की. यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश और देशभर में चर्चाएं तेज हो गईं.

बरेली में लाठी चार्ज, मौलाना तौकीर गिरफ्तार : इसके बाद बरेली में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार समेत कई को गिरफ्तार किया गया. जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर राजा की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन हुआ. उनके बयान के बाद बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान देते हुए कहा कि जो लोग दंगा करवाना चाहते हैं, उन्हें इसकी ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी.

UP POLITICSBJP VS SPI LOVE AKHILESH POSTER LUCKNOWआई लव अखिलेश होर्डिंग वारUP HOARDING WAR

