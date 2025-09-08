ETV Bharat / state

यूपी से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को भेजी गई मदद; सीएम योगी ने 48 ट्रक किए रवाना

उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपये और हिमाचल सरकार के राहत कोष में 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

सहारनपुर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री के ट्रक रवाना करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 4:09 PM IST

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को तीन प्रदेशों की सीमा से लगे जनपद सहारनपुर पहुंचे. यहां से सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री भेजी. उन्होंने राहत सामग्री से भरे 48 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

48 ट्रकों में राहत सामग्री की 18 हजार किट भरी गई हैं. एक किट का वजन 40 किलो है, जिसमें घरेलू जरूरत के 26 सामान हैं. सीएम योगी इन सभी ट्रकों के दो राज्य मंत्री और एक विधायक को भेजा है. सीएम योगी ने राहत सामग्री भेजने के साथ कार्यक्रम में पहुंची सहारनपुर की जनता को संबोधित किया.

सीएम योगी ने कहा कि आज हम 48 ट्रकों के माध्यम से उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं. संकट की घड़ी में हम भी उनके साथ खड़े हैं. एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ पूरा देश मदद के लिए तैयार है. उत्तराखंड में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है.

इसलिए उत्तर प्रदेश की ओर से हम मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तराखंड और हिमाचल सरकार के राहत कोष में 5-5 करोड़ की राशि प्रदान कर रहे हैं. सीएम योगी ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब में सबसे ज्यादा आपदा आई है, जिससे हजारों परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने कहा कि आपदा के समय सतर्क और सावधान रहें. क्योंकि, जलजनित रोग जैसे डायरिया, वायरल, डेंगू आदि फैलते हैं. इसलिए सफाई और छिड़काव की आवश्यकता है. जगह-जगह पानी जमा होने से सांप, बिच्छू आदि निकल आते हैं. अगर सांप या कोई जहरीला जीव काट ले तो झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें. तुरंत सीएचसी जाएं और इलाज करवाएं. अगर कोई पालतू जानवर या गली का कुत्ता आपको काट ले, तो टीका जरूर लगवाएं.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपये और हिमाचल सरकार के राहत कोष में 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं. राहत सामग्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तराखण्ड के लिए राज्यमंत्री बृजेश सिंह, हिमाचल प्रदेश के लिए राज्यमंत्री जशवंत सैनी और पंजाब में सदर विधायक राजीव गुंबर को भेजी गई है.

बाढ़ किट में क्या-क्या: सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया जा रहा है. नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना दिया जा रहा है. बच्चों को दूध दिया जा रहा है. पशुओं को चारा खिलाया जा रहा है. राहत सामग्री के रूप में लाई, चना, चीनी, बिस्कुट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन, बाल्टी, तिरपाल, आटा, चावल, अरहर की दाल, हल्दी, मिर्च, तौलिया, रिफाइंड तेल आदि दिए जा रहे हैं.

