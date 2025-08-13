ETV Bharat / state

यूपी के स्वास्थ्य महकमे में थप्पड़बाजी; प्रयागराज में CHC अधीक्षक ने डॉक्टर को पीटा, लखनऊ में नर्स के वकील बेटे ने इंचार्ज को जड़े थप्पड़ - HEALTH DEPARTMENT SLAPPING CASES

सीएचसी अधीक्षक के आगे हाथ जोड़ता रहा जूनियर चिकित्सक, इसके बावजूद नहीं माने, लात मारकर गिरा दी बाइक.

प्रयागराज में CHC अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर को मारे थप्पड़.
प्रयागराज में CHC अधीक्षक ने जूनियर डॉक्टर को मारे थप्पड़. (Photo Credit; Social media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:53 PM IST

5 Min Read

प्रयागराज/लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में थप्पड़बाजी के 2 मामले सामने आए हैं. पहला मामला प्रयागराज का है. यहां कौड़िहार सीएचसी अधीक्षक ने नशे में जमकर हंगामा किया. जूनियर डॉक्टर को गालियां दीं. उनकी बाइक भी लात मारकर गिरा दी. इसके बाद थप्पड़ मारे. दूसरा मामला लखनऊ का है. यहां सीनियर नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को थप्पड़ मार दिया. दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है. इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

प्रयागराज के कौड़िहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में मंगलवार रात अधीक्षक डॉ. अनुराग तिवारी जूनियर डॉक्टर रविंद्र पांडेय से भिड़ गए. घटना रात करीब 10 बजे की है. अधीक्षक के अलावा फार्मासिस्ट पंकज सिंह भी मौके पर मौजूद थे. दोनों शराब के नशे में थे. परिसर में कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे. अस्पताल के बाहर मौजूद किसी ने शख्स ने वीडियो बना लिया. इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

कैमरे में कैद हो गईं अधीक्षक की हरकतें : एक मिनट 33 सेकेंड के इस वीडियो में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग, जूनियर डाक्टर रविंद्र पांडेय से उलझते नजर आ रहे हैं. जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि 'अब हम जा रहे हैं'. अस्पताल के फार्मासिस्ट पंकज सिंह अधीक्षक के हाथ पकड़ रहे हैं. इसके बाद वह अधीक्षक को बताते हैं 'ये बाइक है'. फिर बोलते हैं कि 'बनाइए मेडिकल'. इसके बाद अधीक्षक बाइक की दाएं तरफ आकर लात मारकर उसे गिरा देते हैं. इसके बाद लड़खड़ाने लगते हैं.

प्रयागराज में जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारते सीएचसी अधीक्षक.
प्रयागराज में जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारते सीएचसी अधीक्षक. (Photo Credit; Social media)

वीडियो में अधीक्षक जूनियर डॉक्टर को गाली देते दिखाई दे रहे हैं. कुछ सेकेंड के लिए वह अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर बाहर निकल कर आते हैं. इस दौरान हेलमेट पहने जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि 'हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं'. इसके बाद फार्मासिस्ट भी बाहर निकल आते हैं. इस बीच सीएचसी अधीक्षक जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ देते हैं. इसके बाद गाली देते हैं, फिर अस्पताल के अंदर चले जाते हैं.

दो साल पहले डिप्टी सीएम ने अधीक्षक को हटाने के दिए थे निर्देश : करीब दो साल पहले भी ऐसे ही एक मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉ. अनुराग को कौड़िहार सीएचसी से हटाने के निर्देश दिए थे. हालांकि कुछ समय बाद उन्हें फिर से वहीं तैनाती दे दी गई थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधीक्षक अक्सर ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं. बवाल करते रहते हैं.

कमिश्नर को भी मिली थीं शिकायतें : चिकित्सा अधीक्षक की लगातार मिल रहीं शिकायतों के मद्देनजर हाल ही में प्रयागराज मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने सीएचसी का निरीक्षण भी किया था. इस दौरान उन्हें कई कमियां मिली थीं. कमिश्नर ने इसमें सुधार के आदेश दिए थे. इसके बावजूद सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया.

सीएचसी अधीक्षक बोले- ड्यूटी पर नहीं आते जूनियर डॉक्टर : वहीं वीडियो सामने आने के बाद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनुराग तिवारी ने मामले में सफाई दी. कहा कि 'जूनियर डॉक्टर रविंद्र पांडेय ड्यूटी पर नहीं आते हैं. कहते हैं जब मन करेगा तब काम करूंगा. इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया. इसी को लेकर विवाद हुआ. मैंने शराब नहीं पी रखी थी'.

मामले में प्रयागराज के सीएमओ डॉ. एके तिवारी का कहना है कि वीडियो मेरे पास है. यह अत्यंत दुखद और गलत है. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है. कड़ी कार्रवाई होगी.

लखनऊ में नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को पीटा.
लखनऊ में नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को पीटा. (Photo Credit; Social media)

लखनऊ में नर्स के बेटे ने अलीगंज सीएचसी अधीक्षक को जड़े थप्पड़ : अलीगंज सीएचसी के अधीक्षक डॉ. विनय सिंह को सीनियर नर्स कुसुम के वकील बेटे ने थप्पड़ जड़ दिया. ड्यूटी के दौरान मां का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. बुधवार को अधीक्षक और नर्स में कहासुनी हो गई. इससे कुसुम की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ा.

वकील ने अधीक्षक के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर : नर्स का बेटा वकील है. जानकारी मिलने पर वह अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच गया. अधीक्षक से कहासुनी हुई. इसके बाद वकील ने अधीक्षक को थप्पड़ मार दिया. घटना की जानकारी पर अलीगंज थाने और महिला पुलिस मौके पर पहुंच गई. नर्स के वकील बेटे ने अधीक्षक के खिलाफ मां को ड्यूटी के दौरान प्रताड़ित करने की तहरीर दी है. मामले में अधीक्षक अपनी बात रखने के लिए सीएमओ से मिलने चले गए.

10 सेकेंड के वीडियो में दिखी धक्का-मुक्की : वहीं मामले का वीडियो भी सामने आया है. 10 सेकेंड के इस वीडियो में वकील अधीक्षक से भिड़ता नजर आ रहा है. अस्पताल की गैलरी में 5 से 7 लोग बीच-बचाव कर रहे हैं. कार्यालय से निकल कर आईं महिला कर्मी भी बचाव करती दिखाई दे रहीं हैं. इसके बाद कुछ लोग वकील जबकि कुछ लोगों ने अधीक्षक को संभाला. इसके बाद दोनों को अलग किया जा सका. यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है. दोनों पक्षों से बात करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. महिला नर्स की तबीयत ठीक नहीं है. वह भर्ती हैं. मामले की जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, भीड़ में शामिल युवक ने माला पहनाते ही जड़ा थप्पड़, करणी सेना पर आरोप

प्रयागराज/लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में थप्पड़बाजी के 2 मामले सामने आए हैं. पहला मामला प्रयागराज का है. यहां कौड़िहार सीएचसी अधीक्षक ने नशे में जमकर हंगामा किया. जूनियर डॉक्टर को गालियां दीं. उनकी बाइक भी लात मारकर गिरा दी. इसके बाद थप्पड़ मारे. दूसरा मामला लखनऊ का है. यहां सीनियर नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को थप्पड़ मार दिया. दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है. इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

प्रयागराज के कौड़िहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में मंगलवार रात अधीक्षक डॉ. अनुराग तिवारी जूनियर डॉक्टर रविंद्र पांडेय से भिड़ गए. घटना रात करीब 10 बजे की है. अधीक्षक के अलावा फार्मासिस्ट पंकज सिंह भी मौके पर मौजूद थे. दोनों शराब के नशे में थे. परिसर में कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे. अस्पताल के बाहर मौजूद किसी ने शख्स ने वीडियो बना लिया. इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

कैमरे में कैद हो गईं अधीक्षक की हरकतें : एक मिनट 33 सेकेंड के इस वीडियो में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग, जूनियर डाक्टर रविंद्र पांडेय से उलझते नजर आ रहे हैं. जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि 'अब हम जा रहे हैं'. अस्पताल के फार्मासिस्ट पंकज सिंह अधीक्षक के हाथ पकड़ रहे हैं. इसके बाद वह अधीक्षक को बताते हैं 'ये बाइक है'. फिर बोलते हैं कि 'बनाइए मेडिकल'. इसके बाद अधीक्षक बाइक की दाएं तरफ आकर लात मारकर उसे गिरा देते हैं. इसके बाद लड़खड़ाने लगते हैं.

प्रयागराज में जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारते सीएचसी अधीक्षक.
प्रयागराज में जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारते सीएचसी अधीक्षक. (Photo Credit; Social media)

वीडियो में अधीक्षक जूनियर डॉक्टर को गाली देते दिखाई दे रहे हैं. कुछ सेकेंड के लिए वह अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर बाहर निकल कर आते हैं. इस दौरान हेलमेट पहने जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि 'हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं'. इसके बाद फार्मासिस्ट भी बाहर निकल आते हैं. इस बीच सीएचसी अधीक्षक जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ देते हैं. इसके बाद गाली देते हैं, फिर अस्पताल के अंदर चले जाते हैं.

दो साल पहले डिप्टी सीएम ने अधीक्षक को हटाने के दिए थे निर्देश : करीब दो साल पहले भी ऐसे ही एक मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉ. अनुराग को कौड़िहार सीएचसी से हटाने के निर्देश दिए थे. हालांकि कुछ समय बाद उन्हें फिर से वहीं तैनाती दे दी गई थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधीक्षक अक्सर ड्यूटी के दौरान शराब पीते हैं. बवाल करते रहते हैं.

कमिश्नर को भी मिली थीं शिकायतें : चिकित्सा अधीक्षक की लगातार मिल रहीं शिकायतों के मद्देनजर हाल ही में प्रयागराज मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने सीएचसी का निरीक्षण भी किया था. इस दौरान उन्हें कई कमियां मिली थीं. कमिश्नर ने इसमें सुधार के आदेश दिए थे. इसके बावजूद सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया.

सीएचसी अधीक्षक बोले- ड्यूटी पर नहीं आते जूनियर डॉक्टर : वहीं वीडियो सामने आने के बाद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनुराग तिवारी ने मामले में सफाई दी. कहा कि 'जूनियर डॉक्टर रविंद्र पांडेय ड्यूटी पर नहीं आते हैं. कहते हैं जब मन करेगा तब काम करूंगा. इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया. इसी को लेकर विवाद हुआ. मैंने शराब नहीं पी रखी थी'.

मामले में प्रयागराज के सीएमओ डॉ. एके तिवारी का कहना है कि वीडियो मेरे पास है. यह अत्यंत दुखद और गलत है. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है. कड़ी कार्रवाई होगी.

लखनऊ में नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को पीटा.
लखनऊ में नर्स के वकील बेटे ने सीएचसी अधीक्षक को पीटा. (Photo Credit; Social media)

लखनऊ में नर्स के बेटे ने अलीगंज सीएचसी अधीक्षक को जड़े थप्पड़ : अलीगंज सीएचसी के अधीक्षक डॉ. विनय सिंह को सीनियर नर्स कुसुम के वकील बेटे ने थप्पड़ जड़ दिया. ड्यूटी के दौरान मां का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. बुधवार को अधीक्षक और नर्स में कहासुनी हो गई. इससे कुसुम की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ा.

वकील ने अधीक्षक के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर : नर्स का बेटा वकील है. जानकारी मिलने पर वह अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच गया. अधीक्षक से कहासुनी हुई. इसके बाद वकील ने अधीक्षक को थप्पड़ मार दिया. घटना की जानकारी पर अलीगंज थाने और महिला पुलिस मौके पर पहुंच गई. नर्स के वकील बेटे ने अधीक्षक के खिलाफ मां को ड्यूटी के दौरान प्रताड़ित करने की तहरीर दी है. मामले में अधीक्षक अपनी बात रखने के लिए सीएमओ से मिलने चले गए.

10 सेकेंड के वीडियो में दिखी धक्का-मुक्की : वहीं मामले का वीडियो भी सामने आया है. 10 सेकेंड के इस वीडियो में वकील अधीक्षक से भिड़ता नजर आ रहा है. अस्पताल की गैलरी में 5 से 7 लोग बीच-बचाव कर रहे हैं. कार्यालय से निकल कर आईं महिला कर्मी भी बचाव करती दिखाई दे रहीं हैं. इसके बाद कुछ लोग वकील जबकि कुछ लोगों ने अधीक्षक को संभाला. इसके बाद दोनों को अलग किया जा सका. यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है. दोनों पक्षों से बात करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. महिला नर्स की तबीयत ठीक नहीं है. वह भर्ती हैं. मामले की जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, भीड़ में शामिल युवक ने माला पहनाते ही जड़ा थप्पड़, करणी सेना पर आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

CHC SUPERINTENDENT BEATS DOCTORNURSE LAWYER SON SLAPS INCHARGESLAPPING IN PRAYAGRAJ LUCKNOWयूपी स्वास्थ्य विभाग थप्पड़बाजीHEALTH DEPARTMENT SLAPPING CASES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.