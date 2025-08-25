वाराणसी : सनातन धर्म में वैभव, पुत्र-पौत्रादिक अभिवृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत हरितालिका तीज व्रत, जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य-सुहाग की रक्षा के लिए तथा विवाह योग्य कन्याएं मनपसंद पति पाने के लिए भाद्र शुक्ल तृतीया को इस व्रत को करती हैं. इस बार यह तिथि 26 अगस्त को पड़ रही है. इतना ही नहीं इस दिन चंद्र दर्शन से कलंक लगने वाली ढेला चौथ भी होगी.

ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार हरितालिका तीज पर इस बार हस्तनक्षत्र, शुभ योग के साथ ही रवि योग तीज व्रत को बेहद खास बनाने वाला होगा. भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि 25 अगस्त को दिन में 11 बजकर 39 मिनट पर लगेगी जो 26 अगस्त को दिन में 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगी. तीज व्रत का पारन 27 अगस्त को किया जाएगा.

मिलते हैं यह लाभ : रात में शिव-पार्वती की मूर्ति का पूजन और कथा श्रवण कर रात्रि जागरण करने से सौभाग्य की रक्षा होती है. माता पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की थी. भाद्र शुक्ल तृतीया को ही भोलेनाथ माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर माता से वरदान मांगने को कहा, तब देवी ने कहा यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हों, तब भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया था. वह दिन भाद्र शुक्ल तृतीया थी, तभी से सनातनी सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं.

ऐसे करें पूजन का संकल्प : हरितालिका तीज तिथि विशेष पर धर्मप्राणा स्त्रियों को चाहिए कि वे हाथ में जल, अक्षत, पुष्पादि लेकर मन में शिव-पार्वती के सायुज्य सिद्धि के लिए हरितालिका व्रत करूंगी, यह संकल्प करके भूमि पर मंडपादि सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र कर, इसके पश्चात कलश स्थापन कर सुवर्णादि निर्मित या शिव-पार्वती मूर्ति स्थापित कर विधिवत पंचोपचार पूजन करें.

इस बार 26 अगस्त को ही ढेलहिया चौथ भी होगा. हालांकि वरद श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (महाराष्ट्र में गणेश उत्सव) अगले दिन 27 अगस्त को होगी. प्राय: गणेश चतुर्थी को ही ढेलहिया चौथ होती है. ऐसी मान्यता है कि, इसमें चंद्रदर्शन से कलंक लगता है. अत: इस बार ढेलहिया चौथ व हरितालिका तीज दोनों 26 अगस्त को है. ऋषि पाराशर ने चौथ के चंद्रमा को देखने का दोष बताया है. सिंह राशि के सूर्य में भाद्र शुक्ल पक्ष की चौथ को चांद देखना मिथ्यादोष (कलंक) लगाता है. इस कारण 26 अगस्त को रात्रि चंद्रास्त 8 बजकर 6 मिनट पर होगा. अत: रात 8 बजकर 6 मिनट के पश्चात ही आकाश की ओर न देखें. जिन लोगों को अनजाने में चंद्र दर्शन हो जाये या भूलवश देख लें, उसके निमित्त शास्त्रों में चंद्रदर्शन का परिहार भी बताया गया है. जिसमें सेमन्तक मणी की कथा का श्रवण करना चाहिए या विष्णु पुराण के इस मंत्र 'सिंहप्रसेनमवधीत सिंहों जांबवता हत् ह। सुकुमारकुमारोंदिस्तव हेयश श्यामंतक:।।" को पढ़ लेना चाहिए. कलंक दोष नाश के लिए 2-4 कंकड़ लेकर किसी पड़ोसी के घर में फेंकने से भी दोष का परिहार हो जाता है.

पूजा की थाली में होनी चाहिए यह चीजें : तीज के दौरान पूजा की थाली में सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के लिए फूल और माला होनी चाहिए. इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के फूल, रोली, चंदन, अक्षत और गंगाजल होना चाहिए. व्रती महिलाएं थाली में लाल-सफेद चुनरी, सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और आलता रखें. शिव-पार्वती को अर्पित करने के लिए फल, मिठाई, पान के पत्ते और नारियल शामिल करें. चूंकि यह व्रत निर्जला होता है, इसलिए पूजा की थाली में जल से भरा कलश और दूध-दही-घी जैसे पंचामृत भी रखे जाते हैं. यह सब सामग्री भगवान को अर्पण कर व्रती महिलाएं अपनी पूजा को संपूर्ण बनाती हैं.

