हापुड़ में तेज रफ्तार कार की ट्रैक्टर-ट्राली से टक्कर, यूपी पुलिस के सिपाही की मौत - HAPUR ROAD ACCIDENT

हाफिजपुर में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात थे, ड्यूटी पर जाते वक्त हुआ हादसा.

हापुड़ में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत, सिपाही की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 10:04 AM IST

हापुड़ : जिले में रविवार रात करीब 10.30 बजे तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सड़क हादसे में कार सवार सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई.

मामला जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम पटना बाईपास का है. थाना हाफिजपुर में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात सिपाही सोनू कुमार अपनी कार से ग्राम पटना मुरादपुर से थाना हाफिजपुर जा रहे थे. जब वह ग्राम पटना के बाईपास पर पहुंचे, तो अचानक तेज रफ्तार कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में अनियंत्रित होकर घुस गई.

सूचना पर एसपी ज्ञानंजय सिंह, एएसपी विनीत भटनागर सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू किया और कार के अगले हिस्से को काटकर घायल सिपाही को कार से बाहर निकाला. इस दौरान सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि घटना रात की है, सोनू कुमार बागपत के रहने वाले थे और थाना हाफिजपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे. पटना मुरादपुर से हाफिजपुर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उनके वाहन ने ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उनकी बॉडी को गाड़ी से निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

