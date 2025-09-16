ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले- इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर जीता था चुनाव

कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बीजेपी की तारीफ कर कहा हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा.

हापुड़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 2:04 PM IST

हापुड़: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को हापुड़ पहुंचे. उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. इस दौरान चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की. बातचीत के दौरान चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला. आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर चुनाव जीता था.

राहुल गांधी पर हमला: राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से हार की स्थिति में है और अब वह कुंठा में आकर बिना सिर-पैर के आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा, अब तक कांग्रेस या किसी अन्य ने चुनाव आयोग को कोई सबूत नहीं दिया है.

भूपेन्द्र चौधरी (भाजपा प्रदेश अध्यक्ष) (Video Credit; ETV Bharat)

चौधरी ने कहा कि अगर वोट चोरी की बात करें तो इतिहास में 1971 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाना चाहिए, जब इंदिरा गांधी का चुनाव 1975 में हाईकोर्ट ने निरस्त किया था. उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने उस समय माना था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर चुनाव जीता था. वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम सब को देश की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है.

राहुल के 'हाइड्रोजन-नाइट्रोजन बम' बयान पर ये बोले: कांग्रेस अध्यक्ष के 'हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम फोड़ने' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को खुद ही पता होगा कि वो किसका विनाश करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सिर्फ सनसनी फैलाकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं.

भूपेंद्र ने कहा कि 2014 के बाद कांग्रेस की जो भी जीत हुई है, वह स्थानीय दलों के सहयोग से हुई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो उसे केवल 2 सीटें मिली थीं. उन्होंने कांग्रेस को भ्रमित पार्टी बताते हुए कहा कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है.

अखिलेश यादव को भी जवाब: अखिलेश यादव द्वारा भारत की स्थिति की तुलना नेपाल से किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र में सभी का विश्वास है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जनादेश मिला है जो इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता भाजपा के साथ है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस नकारात्मक प्रचार करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन उनका यह एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा. सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दंगे, जमीनों पर कब्जे और महिलाओं के साथ अत्याचार आम बात थी. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सपा के चाचा-भतीजे भर्ती प्रक्रिया में झोला लेकर वसूली पर निकलते थे.

वहीं उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरह सक्रिय है. माना कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन पार्टी ने जनादेश को विनम्रता से स्वीकार किया है. हमने आत्ममंथन किया है. गलती ईवीएम में नहीं, हम अपनी बात जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए. चौधरी ने भरोसा दिलाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

भूपेन्द्र चौधरी BHUPENDRA CHAUDHARY HAPUR VISITBHUPENDRA CHAUDHARY PCSP CONGRESS ALLEGATIONSHAPUR NEWS

