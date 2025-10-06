हमीरपुर में शराब के लिए 70 साल की दादी की हत्या, आरोपी नाती गिरफ्तार
छत पर चढ़कर आत्महत्या की दी धमकी, एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 12:43 PM IST
हमीरपुर: जिले के कुरारा क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 1 बजे शराब के लिए पैसे न देने पर नाती ने अपनी 70 साल की दादी को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक घटना कस्बा कुरारा के वार्ड नंबर 11 की है. यहां स्व. धर्मदास अहिरवार की पत्नी आशारानी (70) परिवार के साथ रहती थीं. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 11.30 बजे उनका नाती विशाल शराब पीने के लिए पैसे मांगने पहुंचा. दादी ने पैसे देने से मना किया तो वह भड़क उठा और पहले उनके बाल पकड़कर दरवाजे की चौखट में पटक दिया, फिर पास पड़े डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए.
चोट लगने से आशारानी की मौके पर ही मौत हो गई. चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो विशाल वहां से भागने की कोशिश करने लगा लेकिन लोगों की सूचना पर 1 बजे के करीब पुलिस पहुंची. इस बीच आरोपी ने पुलिस को काफी परेशान किया आरोपी अंदर से ताला बंद कर छत पर चढ़ गया और पुलिस से कहने पर लगा कि अगर पकड़ा तो छत से कुंद जाऊंगा. किसी तरह 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई.
थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि मृतका का इकलौता पुत्र अमर सिंह है. उसका नाती विशाल ने शराब के लिए पैसे न देने पर दादी की हत्या की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
