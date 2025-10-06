ETV Bharat / state

हमीरपुर में शराब के लिए 70 साल की दादी की हत्या, आरोपी नाती गिरफ्तार

हमीरपुर: जिले के कुरारा क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 1 बजे शराब के लिए पैसे न देने पर नाती ने अपनी 70 साल की दादी को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के मुताबिक घटना कस्बा कुरारा के वार्ड नंबर 11 की है. यहां स्व. धर्मदास अहिरवार की पत्नी आशारानी (70) परिवार के साथ रहती थीं. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 11.30 बजे उनका नाती विशाल शराब पीने के लिए पैसे मांगने पहुंचा. दादी ने पैसे देने से मना किया तो वह भड़क उठा और पहले उनके बाल पकड़कर दरवाजे की चौखट में पटक दिया, फिर पास पड़े डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए.