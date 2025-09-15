ETV Bharat / state

हमीरपुर जेल में बंदी की संदिग्ध मौत पर बवाल; परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, सड़क जाम

पुलिस ने 11 सितंबर को अनिल तिवारी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल.

जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जाम (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 2:41 PM IST

हमीरपुर: जिला कारागार में विचाराधीन बंदी अनिल तिवारी की रविवार रात मौत के बाद सोमवार को परिजनों, ग्रामीणों ने जेल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया. परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. करीब 1 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही. सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए. वहीं सदर विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.

बंदी की मौत पर परिजनों ने लगाया जाम. (Video Credit; ETV Bharat)

सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी अनिल तिवारी (33) को एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में वांछित के बाद पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रविवार को जेल में उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती के समय मेडिकल में बंदी को अल्कोहोलिक प्रवृत्ति का मरीज पाया गया. रविवार को अचानक उसका शुगर लेवल गिर गया और स्थिति गंभीर हो गई. उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अधीक्षक ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

वहीं, पत्नी पूजा द्विवेदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा पति बिल्कुल स्वस्थ थे. बृहस्पतिवार को हाजिर हुए थे और शुक्रवार को वह उनसे मिलने जेल गईं. तब वह अच्छे-खासे थे. रविवार को उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. शनिवार को ही उनको पता चला था कि अनिल की तबीयत ठीक नहीं है. रविवार को खबर मिली कि उनकी मौत हो गई और कहा गया कि मिट्टी के लिए ले जाओ. उनका कहना है कि पति की मौत स्वाभाविक नहीं है. उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है.

चचेरे भाई सुमित ने बताया कि 10 साल पहले मोहल्ले के ही दलित परिवार से विवाद के बाद अनिल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद से वह दिल्ली में रहकर नौकरी करने लगा. कोर्ट में पेश न होने के चलते उस पर वारंट जारी हुआ. हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इधर, पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव जेल परिसर के बाहर लाया गया, परिजन भड़क उठे. उन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मेन रोड पर जाम लगा दिया. परिजनों का कहना है कि सही-सलामत जेल गया अनिल तीसरे ही दिन कैसे मर गया.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप गुप्ता ने बताया कि मामला जेल प्रशासन से जुड़ा है. मौत की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर होगी. जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जेल परिसर और आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है.

