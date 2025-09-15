ETV Bharat / state

हमीरपुर जेल में बंदी की संदिग्ध मौत पर बवाल; परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, सड़क जाम

जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जाम ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 15, 2025

हमीरपुर: जिला कारागार में विचाराधीन बंदी अनिल तिवारी की रविवार रात मौत के बाद सोमवार को परिजनों, ग्रामीणों ने जेल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया. परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. करीब 1 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही. सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए. वहीं सदर विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. बंदी की मौत पर परिजनों ने लगाया जाम. (Video Credit; ETV Bharat) सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी अनिल तिवारी (33) को एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में वांछित के बाद पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रविवार को जेल में उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती के समय मेडिकल में बंदी को अल्कोहोलिक प्रवृत्ति का मरीज पाया गया. रविवार को अचानक उसका शुगर लेवल गिर गया और स्थिति गंभीर हो गई. उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अधीक्षक ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.