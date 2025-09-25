ETV Bharat / state

यूपी में 2 तीर्थस्थलों के रोचक किस्से सुनाएंगे गाइड, सरकार लाई खास टूर पैकेज; जानिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थस्थलों के लिए एक दिवसीय गाइडेड टूर की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधाजनक के साथ आध्यात्मिक यात्रा का आनंद उपलब्ध कराना है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम दरों में टूर पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी.



कब होगी शुरुआत: पर्यटन मंत्री ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) पर यूपीएसटीडीसी द्वारा लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थस्थलों के लिए गाइडेड टूर यात्रा की शुरुआत हमारे राज्य के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति देने वाला कदम है. विभागीय प्रयास है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और रियायती दरों पर यात्रा अनुभव उपलब्ध मिले. विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए किफायती दरों पर पैकेज उपलब्ध कराना हमारी संवेदनशील पर्यटन नीति का हिस्सा है.'





लखनऊ-नैमिषारण्य यात्रा पैकेज

यूपीएसटीडीसी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लखनऊ-नैमिषारण्य धार्मिक यात्रा की शुरुआत की है. यह यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार सुबह 08:00 बजे लखनऊ से जाएगी. तीर्थाटन के बाद शाम 07:30 बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी. इस टूर पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 1,700 रुपए तय किया गया है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायती दर 1,000 रुपए रखी गई है. इस पैकेज के अंतर्गत श्रद्धालु चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, ललिता देवी मंदिर सहित नैमिषारण्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे.



लखनऊ-अयोध्या यात्रा पैकेज

श्रद्धालुओं के लिए लखनऊ-अयोध्या दर्शन यात्रा पैकेज की घोषणा भी की गई है. यह यात्रा शनिवार और रविवार सुबह 08:00 बजे लखनऊ से शुरू होगी. दिनभर तीर्थाटन और भ्रमण के बाद रात लगभग 08:30 बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी. इस पैकेज की दर प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए रखी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मात्र 1,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है. इस यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी सहित अयोध्या के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा.



गाइड सुनाएंगे स्थल से जुड़े रोचक किस्से

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने श्रद्धालुओं के लिए दो विशेष यात्रा पैकेज तैयार किए हैं. इन टूर पैकेज में दर्शन के साथ-साथ पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक प्रसंगों को भी अनुभव करने का अवसर मिलेगा. यात्रियों के साथ अनुभवी स्थानीय गाइड रहेंगे, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता से जुड़े रोचक किस्सों को साझा करेंगे. इसके साथ, पैकेज में लंच, यात्रा के दौरान रीफ़्रेशमेंट्स और प्रत्येक यात्री के लिए स्मृति-चिह्न भी सम्मिलित किया गया है.



ऐसे करें टूर पैकेज की बुकिंग

श्रद्धालुओं के लिए टूर पैकेज बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. इच्छुक यात्री इन पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकते हैं. श्रद्धालु फोन के माध्यम से भी सीधे बुकिंग करा सकते हैं. इसके लिए निगम ने नंबर जारी किए हैं. मोबाइल नंबर 91490 99890, 94150 13041 और 94159 02726 पर जानकारी हासिल कर सकते हैं.



'ऐसे प्रयास पर्यटन को देंगे विशिष्ट पहचान'

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 'राज्य में शुरू किए गए गाइडेड टूर केवल सुविधाजनक यात्रा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि श्रद्धालुओं को गहन और सार्थक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने का प्रयास हैं. वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जा रही है. यात्रा के दौरान गाइड द्वारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हर यात्री श्रद्धा और संस्कृति दोनों से समृद्ध होकर लौटे. समूह में यात्रा करने से श्रद्धालुओं को आत्मीय वातावरण मिलेगा और सहयात्रियों के साथ सामाजिक मेल-जोल एवं संवाद का अवसर भी प्राप्त होगा. ऐसे प्रयास उत्तर प्रदेश की पहचान को आस्था पर्यटन के प्रमुख केन्द्र के रूप में और सुदृढ़ करेंगे.'



यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद: विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया ने बताया कि 'ये गाइडेड टूर तीर्थयात्रा को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. निश्चित समय-सारणी, किफायती दरें, गाइड्स द्वारा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जानकारी और यात्रा के दौरान उपलब्ध सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी कि विशेषकर वरिष्ठ नागरिक भी बिना किसी असुविधा के अपनी यात्रा पूर्ण कर सकेंगे. धार्मिक आस्था से आगे बढ़कर यह पहल सांस्कृतिक संवाद, सामाजिक जुड़ाव और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी.



