लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और दीक्षा समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कड़े शब्दों में फीस बढ़ोतरी पर मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी. उन्होंने छात्रों और उनके परिजनों से कहा कि यदि हर साल कोई चिकित्सा संस्थान फीस में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी करता है तो उसकी शिकायत मुझसे करें. हमारे स्तर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

राज्यपाल ने कहा कि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो सबसे बड़ा बलिदान एक किसान का होता है. क्योंकि, वह जमीन किसी न किसी किसान की होती है. इसलिए हमें थोड़ा ध्यान किसान पर भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर वर्ष पांच लाख रुपए की फीस चिकित्सा संस्थान अगर मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है. इसकी शिकायत छात्र एवं परिजन राजभवन में आकर कर सकते हैं, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण भी मौजूद रहे. दीक्षा समारोह में कुल 74 मेधावियों को मेडल दिए गए. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज जिन मेधावियों को सम्मानित किया गया है, वह हमारे कल के भविष्य हैं. एक चिकित्सक को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मरीज के साथ उसका व्यवहार बहुत ही शांत और सहज होना चाहिए. ताकि मरीज अपनी सारी दिक्कत बिना किसी झिझक के चिकित्सक को बता सकें.

आधी बीमारी मरीज की चिकित्सक को बताते ही समाप्त हो जाएगी, अगर चिकित्सक शांति से उसकी बात को सुने और समझे. कुलपति संजीव मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों साल 2020 में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था. सीबीएमआर के साथ एमओयू किया गया है. इसी सत्र से पीएचडी भी शुरू हो जाएगी. डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है. एआई पर भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है.

