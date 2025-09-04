ETV Bharat / state

'मेडिकल कॉलेज का हर साल 5 लाख रुपए फीस बढ़ाना गलत'; राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोलीं-शिकायत पर होगी कार्रवाई - MEDICAL UNIVERSITY FOUNDATION DAY

राज्यपाल ने कहा कि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो सबसे बड़ा बलिदान किसान का होता है. क्योंकि, वह जमीन देता है.

Etv Bharat
अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और दीक्षा समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कड़े शब्दों में फीस बढ़ोतरी पर मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी. उन्होंने छात्रों और उनके परिजनों से कहा कि यदि हर साल कोई चिकित्सा संस्थान फीस में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी करता है तो उसकी शिकायत मुझसे करें. हमारे स्तर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

राज्यपाल ने कहा कि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो सबसे बड़ा बलिदान एक किसान का होता है. क्योंकि, वह जमीन किसी न किसी किसान की होती है. इसलिए हमें थोड़ा ध्यान किसान पर भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर वर्ष पांच लाख रुपए की फीस चिकित्सा संस्थान अगर मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है. इसकी शिकायत छात्र एवं परिजन राजभवन में आकर कर सकते हैं, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण भी मौजूद रहे. दीक्षा समारोह में कुल 74 मेधावियों को मेडल दिए गए. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज जिन मेधावियों को सम्मानित किया गया है, वह हमारे कल के भविष्य हैं. एक चिकित्सक को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मरीज के साथ उसका व्यवहार बहुत ही शांत और सहज होना चाहिए. ताकि मरीज अपनी सारी दिक्कत बिना किसी झिझक के चिकित्सक को बता सकें.

आधी बीमारी मरीज की चिकित्सक को बताते ही समाप्त हो जाएगी, अगर चिकित्सक शांति से उसकी बात को सुने और समझे. कुलपति संजीव मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों साल 2020 में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था. सीबीएमआर के साथ एमओयू किया गया है. इसी सत्र से पीएचडी भी शुरू हो जाएगी. डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है. एआई पर भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः AI के जमाने में कलम-दवात के जादू को जिंदा रखे है लखनऊ की ये अनोखी दुकान; फाउंटेन पेन के हर मर्ज का होता यहां इलाज

लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और दीक्षा समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कड़े शब्दों में फीस बढ़ोतरी पर मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी. उन्होंने छात्रों और उनके परिजनों से कहा कि यदि हर साल कोई चिकित्सा संस्थान फीस में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी करता है तो उसकी शिकायत मुझसे करें. हमारे स्तर से तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

राज्यपाल ने कहा कि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो सबसे बड़ा बलिदान एक किसान का होता है. क्योंकि, वह जमीन किसी न किसी किसान की होती है. इसलिए हमें थोड़ा ध्यान किसान पर भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर वर्ष पांच लाख रुपए की फीस चिकित्सा संस्थान अगर मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है. इसकी शिकायत छात्र एवं परिजन राजभवन में आकर कर सकते हैं, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण भी मौजूद रहे. दीक्षा समारोह में कुल 74 मेधावियों को मेडल दिए गए. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज जिन मेधावियों को सम्मानित किया गया है, वह हमारे कल के भविष्य हैं. एक चिकित्सक को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मरीज के साथ उसका व्यवहार बहुत ही शांत और सहज होना चाहिए. ताकि मरीज अपनी सारी दिक्कत बिना किसी झिझक के चिकित्सक को बता सकें.

आधी बीमारी मरीज की चिकित्सक को बताते ही समाप्त हो जाएगी, अगर चिकित्सक शांति से उसकी बात को सुने और समझे. कुलपति संजीव मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों साल 2020 में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था. सीबीएमआर के साथ एमओयू किया गया है. इसी सत्र से पीएचडी भी शुरू हो जाएगी. डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है. एआई पर भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः AI के जमाने में कलम-दवात के जादू को जिंदा रखे है लखनऊ की ये अनोखी दुकान; फाउंटेन पेन के हर मर्ज का होता यहां इलाज

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL UNIVERSITY CONVOCATIONATAL BIHARI VAJPAYEE UNIVERSITYUP MEDICAL UNIVERSITYUP GOVERNOR ANANDIBEN PATELMEDICAL UNIVERSITY FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.