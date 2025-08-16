प्रयागराज: महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद धार्मिक पर्यटन को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टूरिज्म ट्रैकर प्रणाली शुरू करने की तैयारी की है. यह डिजिटल प्रणाली पर्यटकों की संख्या, होटल व परिवहन सेवाओं, आयोजनों की स्थिति और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर रियल टाइम निगरानी रखेगी. अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर को एक स्थायी धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी. 11 प्रमुख मंदिर धार्मिक सर्किट से जुड़ेंगे.
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रयागराज को सिटी ऑफ टेंपल कॉरिडोर के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी. द्वादश माधव समेत 11 प्रमुख मंदिरों को एक धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा. इन स्थलों पर पार्किंग, विश्राम गृह, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यह कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा, ताकि निजी निवेश से पर्यटन ढांचा मजबूत हो.
बहुभाषीय सांकेतक लगेंगे, अतिक्रमण हटेगा: टूरिज्म ट्रैकर के जरिए यह भी पता चलेगा कि अर्धकुंभ, माघ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर में पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी या घटी. इसके लिए होमस्टे और धर्मशालाओं का पंजीकरण तेज किया जाएगा. होटल और लॉज को एनओसी प्रक्रिया में आसानी दी जाएगी, बहुभाषी संकेतक लगाए जाएंगे और प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा.
महापर्यटन की काउंसिलिंग जल्द: अपराजिता सिंह ने बताया कि आने वाले महीनों में टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ ‘महा-पर्यटन काउंसिल’ की बैठक होगी. इसमें शहर को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रयागराज की पहचान देश और विदेश में और मजबूत होगी. साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी.
11 प्रमुख मंदिर
- हनुमान मंदिर: बता दें कि प्रयागराज में अकबर किले के पास संगम क्षेत्र में बांध के पास श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है. इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं. हनुमानजी की मूर्ति की लंबाई 20 फीट है के करीब है. ऐसी मान्यता है यह हर साल कुछ बढ़ जाती है. हनुमानजी को हर साल गंगा मैया पहला स्नान कराती हैं. इस मंदिर में स्थित हनुमान जी को बंधवा वाले और लेटे हनुमानजी भी कहा जाता है.
- सोमेश्वर नाथ मंदिर: प्रयागराज में यमुना तट पर अरैल गांव में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थापित है. जिसे सोमेश्वर महादेव कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना चंद्रमा ने की थी. कहा जाता है कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिससे चंद्रमा कुरुप हो गए थे. चंंद्रमा छय रोग से ग्रसित हो गए थे. रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा भगवान शिव के पास गए और उनके कहने पर ही उन्होंने सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की. उन्होंने यहीं भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद चंद्रमा का छय रोग ठीक हो गया. मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर पूर्णिमा की रात मंदिर की शिखा पर लगा त्रिशूल चंद्रमा के साथ अपनी दिशा बदलता है.
- नाग वासुकी मंदिर: प्रयागराज के दारागंज इलाके में स्थित नाग वासुकी मंदिर नाग देवता को समर्पित है. नाग वासुकी को नागों का राजा माना जाता है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग ने मंदराचल पर्वत को रस्सी की तरह पकड़ा, तो उनके फन और शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं. तब भगवान विष्णु ने उन्हें विश्राम के लिए प्रयागराज आने का निर्देश दिया. नाग वासुकी ने दारागंज क्षेत्र में आकर विश्राम किया और यही स्थान उनका स्थायी धाम बन गया. पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं, तो उनकी धारा पाताल लोक तक चली गई. वह धार सीधे नागराज वासुकी के फन पर गिरी थी. इसी कारण इस स्थान को भोगवती तीर्थ कहा जाता है. मान्यता है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहां दर्शन करने से व्यक्ति के सभी नागदोष दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है.
- श्री वेणी माधव मंदिर: प्रयागराज के दारागंज इलाके में वेणी माधव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है. इस मंदिर में भगवान विष्णु वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं और उनके साथ त्रिवेणी मां के रूप में माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है. पौराणिक कथा के अनुसार, जब ब्रह्माजी ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ किया, तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस पवित्र नगरी की रक्षा का आग्रह किया. तभी भगवान विष्णु ने यहां अपने बारह स्वरूपों की स्थापना की. उन्हीं में से एक स्वरूप वेणी माधव के रूप में आज भी दारागंज के इस मंदिर में विराजमान हैं.
- आदि शंकर विमान मंडपम: प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के निकट स्थित शंकर विमान मंडपम भगवान शिव को समर्पित है. यह मंदिर आदि शंकराचार्य की स्मृति में निर्मित कराया गया है और अपनी भव्यता के लिए विशेष पहचान रखता है. लगभग 130 फीट ऊंचे इस मंदिर का वास्तुशिल्प इसे और भी अद्भुत बनाती है. संगम किनारे बने इस मंदिर का दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है. ऊंचाई और भव्यता के कारण इसे प्रयागराज आने वाले पर्यटक और भक्त विशेष रूप से देखने पहुंचते हैं. यहां आदमकद विशाल शिवलिंग स्थापित है जिसपर रोज रुद्राभिषेक होता है. यहां सभी 12 ज्योर्तिलिंगों की भी स्थापना की गई है. यहां से संगम का नजारा नयनाभिराम होता है.
- ललिता देवी मंदिर: 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि सती के अंगों के खंडन के दौरान उनके दाहिने हाथ की अंगुली इसी स्थान पर गिरी थी. इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया. दुर्गाशप्तशती में भी मां ललिता देवी का उल्लेख मिलता है. शहर के दक्षिणी हिस्से में यमुना किनारे मीरापुर में यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है. माना जाता है कि मां ललिता के दर्शन से साधक को अद्वितीय शक्ति और मनोकामना की सिद्धि प्राप्त होती है. यहां नवरात्रि में देश–दुनिया के पर्यटक मां के दर्शन करने आते हैं. दक्षिण भारतीयों में इस मंदिर की विशेष मान्यता है.
- कल्याणी देवी मंदिर: कल्याणी देवी मंदिर तीर्थराज प्रयाग के कल्याणी देवी मोहल्ले में स्थित मां कल्याणी का मंदिर अत्यंत प्राचीन और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और यहां वर्ष भर देशभर से भक्त दर्शन और पूजन के लिए आते हैं. पद्म पुराण के प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय के 17वें श्लोक में मां कल्याणी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है. इसके साथ ही मत्स्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मां कल्याणी की महिमा का उल्लेख किया गया है, जिससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है.
- अलोप शंकरी देवी: मां दुर्गा के अनेकों स्वरूपों की पूजा पूरे देश के शक्तिपीठों में की जाती है, जहां प्रत्येक स्थान पर मां के किसी अंग की मूर्त निशानी विराजमान मानी जाती है. प्रयागराज में स्थित अलोपशंकरी मंदिर अपनी विशेषता के कारण अनोखा है. यहां न तो देवी की कोई मूर्ति है और न ही किसी अंग का मूर्त स्वरूप. अलोपशंकरी शक्तिपीठ में भक्त लाल चुनरी से ढंके एक पालने की पूजा-अर्चना करते हैं, जिसे मां सती का प्रतीक माना जाता है. इस अद्भुत परंपरा के कारण यह मंदिर संगम नगरी में आस्था और रहस्य का एक अनूठा केंद्र माना जाता है.
- मनकामेश्वर महादेव मंदिर: यमुना नदी के तट पर, अकबर के किले के पास स्थित मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध शिवधाम है. यहां भगवान शिव अपने विभिन्न रूपों में विराजमान हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है. स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित कामेश्वर पीठ वही पवित्र धाम है, जिसे आज मनकामेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है. मान्यता है कि कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव स्वयं यहां विराजमान हुए थे. त्रेता युग की कथा के अनुसार, भगवान श्रीराम वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ प्रयागराज आए थे और अक्षयवट के नीचे विश्राम किया था. प्रस्थान से पूर्व उन्होंने यहां भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की थी.
- द्वादश माधव मंदिर: मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया था, तब उसकी रक्षा भगवान विष्णु ने द्वादश (बारह) रूपों में की थी. इन्हीं रूपों की स्मृति में द्वादश माधव मंदिर स्थापित माने जाते हैं. प्रयागराज के अलग-अलग स्थानों पर स्थित ये माधव मंदिर भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों को समर्पित हैं. पौराणिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि द्वादश माधवों के दर्शन-पूजन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.
- अक्षयवट: ऐसी प्रलयकाल में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी जो वृक्ष सुरक्षित रहता है, वही अक्षयवट कहलाता है. इसे सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इस वट के पत्ते पर ईश्वर बालरूप में सृष्टि का अवलोकन करते है. अक्षयवट का उल्लेख कालिदास की रघुवंश रचना से लेकर चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण तक मिलता है. त्रिवेणी तट पर अकबर के किले परिसर में स्थित अक्षयवट को हालिया अध्ययन में करीब 300 वर्ष पुराना माना गया है. कहा जाता है कि इसके पास कामकूप नाम का एक कुंआ हुआ करता था. मोक्ष की चाह में लोग इस वृक्ष पर चढ़कर सीधे कुंए में कूद जाते थे. 644 ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग प्रयागराज आया, तो उसने कामकूप में पड़े असंख्य मानव कंकाल देखे और अपनी यात्रा-वृत्तांत में इसका जिक्र भी किया. कहा जाता है कि अकबर ने कामकूप तालाब को बंद करा दिया और अक्षयवट को किले की चारदीवारी के भीतर कर दिया. मान्यता है कि उसने कई बार इस वृक्ष को जलवाने और कटवाने की कोशिश भी की, लेकिन हर प्रयास विफल रहा. हालांकि एक मत यह भी है कि अकबर ने ऐसा लोगों की जान बचाने के लिए किया, ताकि आत्महत्या की परंपरा पर रोक लगाई जा सके.
