प्रयागराज: महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद धार्मिक पर्यटन को नई गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टूरिज्म ट्रैकर प्रणाली शुरू करने की तैयारी की है. यह डिजिटल प्रणाली पर्यटकों की संख्या, होटल व परिवहन सेवाओं, आयोजनों की स्थिति और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर रियल टाइम निगरानी रखेगी. अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर को एक स्थायी धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी. 11 प्रमुख मंदिर धार्मिक सर्किट से जुड़ेंगे.



क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रयागराज को सिटी ऑफ टेंपल कॉरिडोर के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी. द्वादश माधव समेत 11 प्रमुख मंदिरों को एक धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा. इन स्थलों पर पार्किंग, विश्राम गृह, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यह कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा, ताकि निजी निवेश से पर्यटन ढांचा मजबूत हो.





बहुभाषीय सांकेतक लगेंगे, अतिक्रमण हटेगा: टूरिज्म ट्रैकर के जरिए यह भी पता चलेगा कि अर्धकुंभ, माघ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर में पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी या घटी. इसके लिए होमस्टे और धर्मशालाओं का पंजीकरण तेज किया जाएगा. होटल और लॉज को एनओसी प्रक्रिया में आसानी दी जाएगी, बहुभाषी संकेतक लगाए जाएंगे और प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा.





महापर्यटन की काउंसिलिंग जल्द: अपराजिता सिंह ने बताया कि आने वाले महीनों में टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ ‘महा-पर्यटन काउंसिल’ की बैठक होगी. इसमें शहर को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रयागराज की पहचान देश और विदेश में और मजबूत होगी. साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी.

