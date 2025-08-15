ETV Bharat / state

किसान भाइयों खुशखबरी! अगर मुफ्त चाहिए सरकारी बीज तो बस करिए ये काम - FREE SEEDS TO FARMERS

किसान यूपी कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराइए.

यूपी सरकार किसानों को मुफ्त तोरिया बीज मिनीकिट देगी
यूपी सरकार किसानों को मुफ्त तोरिया बीज मिनीकिट देगी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:56 AM IST

4 Min Read

आगरा: यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में तोरिया और सरसों के बीज की मिनीकिट किसानों को फ्री बांटेगी. सरकार ने पहली बार प्रदेश में तोरिया के साथ ही सरसों बीज की मिनीकिट देने के किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, जिससे जो किसान अब तोरिया यानी लाही के साथ ही सरसों की खेती करना चाहते हैं. ऐसे किसान यूपी कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है. जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे. उन्हें ही सरकार फ्री में तोरिया और लाही की मिनीकिट देगी.


बता दें कि यूपी में किसान सरसों की तरह तोरिया यानी लाही की खेती करते हैं, जिसकी बुवाई सितंबर माह के पहले सप्ताह में की जाती है. तोरिया की फसल 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है. इसके बाद सरसों की बुवाई होनी है. ऐसे में यूपी सरकार ने किसानों को फ्री बीज देने के लिए पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है, जिसके चलते किसान तोरिया के बीज के लिए अभी कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं.

31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: आगरा के उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि सरसों की तरह तोरिया अथवा लाही की खेती भी कैच क्राप के रूप में होती है. कृषि विभाग की ओर से तिलहन खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पीओएस मशीन से तोरिया बीज मिनी किट दी जाती है.

विनोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एंव प्रसार कार्यक्रम के तहत हो रहा है. अभी किसानों को तोरिया (लाही) की बुवाई के लिए मिनीकिट फ्री दीं जाएंगी, जिसके लिए किसान 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं. जिससे तोरिया के बीज की मिनीकिट वितरण पारदर्शी रहेगा.

एक कृषक को केवल एक मिनी किट मिलेगी: आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं. सरकार ने पहली बार प्रदेश में तोरिया बीज की मिनीकिट वितरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता लागू की है, जिससे जिन किसानों तोरिया या लाही की खेती करनी हैं. उन्हें सरकार से फ्री में तोरिया के बीज पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसलिए, किसान जल्द से जल्द कृषि विभाग के पोर्टल

उन्होंने बताया कि अधिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की संख्या अधिक होगी तो लॉटरी के जरिए उन्हें तोरिया का फ्री में बीज दिया जाएगा. किसानों को तोरिया के बीज की मिनीकिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी जा रही है. आगरा जिले में तोरिया बीज चार कुंटल मिलने वाला है. जिले में एक कृषक को केवल एक मिनीकिट दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि यह मिनीकिट दो किलोग्राम की है, जो एक एकड जमीन के लिए पर्याप्त है. जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे. उनकी सूची बनेगी. इसके बाद ब्लॉक स्तर से उन्हें तोरिया बीज की मिनीकिट POS मशीन के माध्यम से वितरित की जाएगी.


प्रति हेक्टेयर 12 कुंटल तक पैदावार: आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यूपी में तोरिया यानी लाही की बुवाई सितंबर के प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक की जाती है. इसकी कई उन्नत किस्में हैं. तोरिया के उत्पादन की बात करें तो एक हेक्टेयर में 10 से 12 कुंंटल तक हो सकती है. इसमें लगभग 40 से 42 प्रतिशत तक तेल की मात्रा होती है.

ये स्टेप्स रखें ध्यान

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाएं.
  • बीज मिनीकिट वितरण प्रारंभ पर क्लिक करें.
  • किसान अपनी डिटेल्स भरें, जिसमें जमीन की माप लिखें.
  • पूरी डिटेल्स के बाद किसान सब्मिट करें.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी ; कृषि विभाग देगा मुफ्त लाही बीज की मिनीकिट, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें: यूपी में कम लागत में सेहत वाली खेती, सरकार बांट रही फ्री में बीज; रागी की अधिक डिमांड, किसान ऐसे उठाएं फायदा

आगरा: यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में तोरिया और सरसों के बीज की मिनीकिट किसानों को फ्री बांटेगी. सरकार ने पहली बार प्रदेश में तोरिया के साथ ही सरसों बीज की मिनीकिट देने के किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, जिससे जो किसान अब तोरिया यानी लाही के साथ ही सरसों की खेती करना चाहते हैं. ऐसे किसान यूपी कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है. जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे. उन्हें ही सरकार फ्री में तोरिया और लाही की मिनीकिट देगी.


बता दें कि यूपी में किसान सरसों की तरह तोरिया यानी लाही की खेती करते हैं, जिसकी बुवाई सितंबर माह के पहले सप्ताह में की जाती है. तोरिया की फसल 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है. इसके बाद सरसों की बुवाई होनी है. ऐसे में यूपी सरकार ने किसानों को फ्री बीज देने के लिए पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है, जिसके चलते किसान तोरिया के बीज के लिए अभी कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं.

31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: आगरा के उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि सरसों की तरह तोरिया अथवा लाही की खेती भी कैच क्राप के रूप में होती है. कृषि विभाग की ओर से तिलहन खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पीओएस मशीन से तोरिया बीज मिनी किट दी जाती है.

विनोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एंव प्रसार कार्यक्रम के तहत हो रहा है. अभी किसानों को तोरिया (लाही) की बुवाई के लिए मिनीकिट फ्री दीं जाएंगी, जिसके लिए किसान 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं. जिससे तोरिया के बीज की मिनीकिट वितरण पारदर्शी रहेगा.

एक कृषक को केवल एक मिनी किट मिलेगी: आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं. सरकार ने पहली बार प्रदेश में तोरिया बीज की मिनीकिट वितरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता लागू की है, जिससे जिन किसानों तोरिया या लाही की खेती करनी हैं. उन्हें सरकार से फ्री में तोरिया के बीज पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसलिए, किसान जल्द से जल्द कृषि विभाग के पोर्टल

उन्होंने बताया कि अधिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की संख्या अधिक होगी तो लॉटरी के जरिए उन्हें तोरिया का फ्री में बीज दिया जाएगा. किसानों को तोरिया के बीज की मिनीकिट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी जा रही है. आगरा जिले में तोरिया बीज चार कुंटल मिलने वाला है. जिले में एक कृषक को केवल एक मिनीकिट दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि यह मिनीकिट दो किलोग्राम की है, जो एक एकड जमीन के लिए पर्याप्त है. जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे. उनकी सूची बनेगी. इसके बाद ब्लॉक स्तर से उन्हें तोरिया बीज की मिनीकिट POS मशीन के माध्यम से वितरित की जाएगी.


प्रति हेक्टेयर 12 कुंटल तक पैदावार: आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यूपी में तोरिया यानी लाही की बुवाई सितंबर के प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक की जाती है. इसकी कई उन्नत किस्में हैं. तोरिया के उत्पादन की बात करें तो एक हेक्टेयर में 10 से 12 कुंंटल तक हो सकती है. इसमें लगभग 40 से 42 प्रतिशत तक तेल की मात्रा होती है.

ये स्टेप्स रखें ध्यान

  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाएं.
  • बीज मिनीकिट वितरण प्रारंभ पर क्लिक करें.
  • किसान अपनी डिटेल्स भरें, जिसमें जमीन की माप लिखें.
  • पूरी डिटेल्स के बाद किसान सब्मिट करें.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी ; कृषि विभाग देगा मुफ्त लाही बीज की मिनीकिट, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें: यूपी में कम लागत में सेहत वाली खेती, सरकार बांट रही फ्री में बीज; रागी की अधिक डिमांड, किसान ऐसे उठाएं फायदा

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRICULTURE SCHEMES IN UPAGRICULTURE SCHEMES IN AGRAAGRA NEWSFREE SEEDS TO FARMERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.