यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 9 सितंबर को होगी सुनवाई - ALLAHABAD HIGH COURT

अधिवक्ताओं ने किया याचिका का विरोध, बोले- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, एक ही मामले में 2 समानांतर प्रक्रिया नहीं चल सकती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 6:59 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाने वाले अध्यादेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने दिया है. श्री बांके बिहारी जी व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय व स्थायी अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने याचिका का विरोध किया.

अधिवक्ताओं की दलील-हाईकोर्ट में सुनवाई करना उचित नहीं : अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 26 मई के प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश को चुनौती दी गई है. एक ही मामले में दो समानांतर प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है और वहां इसकी सुनवाई हो रही है. ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई अभी करना उचित नहीं है.

याची के अधिवक्ता ने दिया यह तर्क : उन्होंने स्पष्ट किया कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 की वैधता को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है. इस पर याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया. कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए बिंदु और इस याचिका में लिया गया आधार अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर कोई भी कार्यवाही रोकने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है, न ही किसी भी अन्य न्यायालय में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने का कोई आदेश दिया है.

लिहाजा यह याचिका यहां भी बनी रह सकती है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तिथि निर्धारित की. गौरतलब है कि इस अध्यादेश को एकल पीठ के समक्ष भी चुनौती दी गई है. इस पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख लगाई गई है.

याचिका में सरकार की मंशा पर जताई गई आशंका : याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 19(ग) (किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए सुरक्षा), अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) आदि का उल्लंघन है. याचिका में मंदिर को लेकर सरकार की मंशा पर आशंका जताई गई है. याचिका में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी जिक्र किया गया है.

'मंदिर पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है सरकार' : याचिका में कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है. बांके बिहारी जी का मंदिर उनके सेवायतों का निजी मंदिर है. मंदिर पर उनका अधिकार है. सेवायत अपने-अपने निर्धारित समय पर भगवान की सेवा करते हैं. सिविल कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में है. याचिका में अध्यादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है. कहा गया है कि सरकार इस अध्यादेश को लाकर मंदिर पर अपना नियंत्रण रखना चाह रही है. अध्यादेश को निरस्त किया जाए.

