ETV Bharat / state

यूपी में ITI प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर; डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, तुरंत मिल जाएगा एडमिशन

राजकीय संस्थानों में पंजीकरण 20 सितंबर तक और निजी संस्थानों में 29 सितंबर तक होगा, खाली सीटों का विवरण एससीवीटी पोर्टल पर उपलब्ध है.

Etv Bharat
यूपी में ITI प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रशिक्षण सत्र-2025-26 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया है. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के क्रम में अब प्रदेश के राजकीय एवं निजी आईटीआई संस्थानों में वॉक-इन सिद्धान्त पर 30 सितम्बर 2025 तक प्रवेश लिया जा सकेगा.

विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) अभिषेक सिंह ने बताया कि राजकीय संस्थानों में पंजीकरण, प्रवेश की सुविधा 20 सितम्बर तक रहेगी. जबकि निजी संस्थानों में पंजीकरण 29 सितम्बर तक और प्रवेश 30 सितम्बर तक किया जा सकेगा. खाली सीटों का विवरण व्यवसायवार एससीवीटी, उत्तर प्रदेश पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी पोर्टल पर नए विकल्प चुनकर अपने मूल अभिलेखों सहित संस्थान में जाकर प्रवेश ले सकते हैं. वहीं, जो अभ्यर्थी अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे भी www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद संबंधित संस्थान में जाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं.

सभी राजकीय एवं निजी संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देश दिए गए हैं कि खाली सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश को उसी दिन वेरिफाई एवं फ्रीज करना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्थान में हेल्पडेस्क भी स्थापित की जाएगी.

अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पंजीकरण एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लें और अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्रों की प्रमाणित प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर संबंधित संस्थान से संपर्क करें. निर्धारित डेट के बाद किसी भी दशा में प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा.

ये भी पढ़ेंः दो चरण पूरे होने के बाद भी सरकारी ITI में सिर्फ 52 फीसदी सीटों पर एडमिशन, प्राइवेट का भी यही हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

ITI ADMISSION LAST DATEITI IN UPITI IN LUCKNOWUP EDUCATION NEWSITI ADMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.