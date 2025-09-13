ETV Bharat / state

यूपी में ITI प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर; डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, तुरंत मिल जाएगा एडमिशन

लखनऊ: प्रशिक्षण सत्र-2025-26 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया है. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के क्रम में अब प्रदेश के राजकीय एवं निजी आईटीआई संस्थानों में वॉक-इन सिद्धान्त पर 30 सितम्बर 2025 तक प्रवेश लिया जा सकेगा.

विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) अभिषेक सिंह ने बताया कि राजकीय संस्थानों में पंजीकरण, प्रवेश की सुविधा 20 सितम्बर तक रहेगी. जबकि निजी संस्थानों में पंजीकरण 29 सितम्बर तक और प्रवेश 30 सितम्बर तक किया जा सकेगा. खाली सीटों का विवरण व्यवसायवार एससीवीटी, उत्तर प्रदेश पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी पोर्टल पर नए विकल्प चुनकर अपने मूल अभिलेखों सहित संस्थान में जाकर प्रवेश ले सकते हैं. वहीं, जो अभ्यर्थी अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे भी www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद संबंधित संस्थान में जाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं.