यूपी के 11 जिलों में दहेज के लिए मार दी गईं 1030 महिलाएं; ADG की योजना अब घटनाओं पर लगाएगी रोक

गोरखपुर जोन के 11 जिलों में दहेज के लिए मार दी गईं 1030 महिलाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

गोरखपुर: दहेज के कारण बहुओं की मौत का सिलसिला कब रुकेगा कहना मुश्किल है लेकिन, गोरखपुर पुलिस अब इस पर रोकथाम के लिए जन पंचायत की शुरुआत करने में लगी है. एडीजी मुथा अशोक जैन ने इस तरह के अभियान को जल्द शुरू करने के लिए प्लान तैयार करने को निर्देश दिए हैं.

पिछले 4 साल में गोरखपुर जोन के 11 जिलों में 1030 बहुओं की मौत हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों का एक केंद्र है गोरखपुर जो, पुलिस की व्यवस्था में एक जोन के रूप में जाना जाता है. उसके मुखिया हैं एडीजी मुथा अशोक जैन, जिनके एक फरमान से इन 11 जिलों में दहेज हत्या के मामलों की नए सिरे से जहां समीक्षा होगी, वहीं पुलिस अब ऐसे मामलों में न सिर्फ मुकदमा दर्ज करेगी, बल्कि बहुओं की मौत न हो, इसके लिए गांव में चौपाल लगाएगी.

इसमें पुलिस स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों की भी मदद लेगी, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगी. एडीजी ने पिछले 4 साल के आंकड़ों को ध्यान में रखकर इस अभियान की शुरुआत करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें यह देखा गया है कि 11 जिलों में कुल 1030 बहुओं की जान दहेज के कारण चली गई. पुलिस अब इन घटनाओं की असली वजहों का भी पता लगाएगी.

अपर पुलिस महानिदेशक(ADG) मुथा अशोक जैन ने इन 11 जिलों के पुलिस कप्तानों को जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक उन गांवों और परिवारों की पहचान पुलिस को करनी है, जहां दहेज हत्या की अत्यधिक घटनाएं हुई हैं. ऐसे गांव में दहेज सम्मेलन और चौपाल का आयोजन किया जाएगा.

इस पहल में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो शामिल होंगी ही, यह टीम गांव-गांव जाकर चौपाल करेगी और महिलाओं से सीधी बात कर उन्हें समझाने का प्रयास करेगी. टीम यह भी बताएगी कि दहेज हत्या कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है, जिसमें दो परिवारों की स्थिति को संभालना मुश्किल होता है.