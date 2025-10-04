यूपी के 11 जिलों में दहेज के लिए मार दी गईं 1030 महिलाएं; ADG की योजना अब घटनाओं पर लगाएगी रोक
सर्वाधिक मामले गोरखपुर जोन के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कुशीनगर जिले में सामने आए. पुलिस अब इन घटनाओं की असली वजहों का भी पता लगाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 3:05 PM IST
गोरखपुर: दहेज के कारण बहुओं की मौत का सिलसिला कब रुकेगा कहना मुश्किल है लेकिन, गोरखपुर पुलिस अब इस पर रोकथाम के लिए जन पंचायत की शुरुआत करने में लगी है. एडीजी मुथा अशोक जैन ने इस तरह के अभियान को जल्द शुरू करने के लिए प्लान तैयार करने को निर्देश दिए हैं.
पिछले 4 साल में गोरखपुर जोन के 11 जिलों में 1030 बहुओं की मौत हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों का एक केंद्र है गोरखपुर जो, पुलिस की व्यवस्था में एक जोन के रूप में जाना जाता है. उसके मुखिया हैं एडीजी मुथा अशोक जैन, जिनके एक फरमान से इन 11 जिलों में दहेज हत्या के मामलों की नए सिरे से जहां समीक्षा होगी, वहीं पुलिस अब ऐसे मामलों में न सिर्फ मुकदमा दर्ज करेगी, बल्कि बहुओं की मौत न हो, इसके लिए गांव में चौपाल लगाएगी.
इसमें पुलिस स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों की भी मदद लेगी, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगी. एडीजी ने पिछले 4 साल के आंकड़ों को ध्यान में रखकर इस अभियान की शुरुआत करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें यह देखा गया है कि 11 जिलों में कुल 1030 बहुओं की जान दहेज के कारण चली गई. पुलिस अब इन घटनाओं की असली वजहों का भी पता लगाएगी.
अपर पुलिस महानिदेशक(ADG) मुथा अशोक जैन ने इन 11 जिलों के पुलिस कप्तानों को जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक उन गांवों और परिवारों की पहचान पुलिस को करनी है, जहां दहेज हत्या की अत्यधिक घटनाएं हुई हैं. ऐसे गांव में दहेज सम्मेलन और चौपाल का आयोजन किया जाएगा.
इस पहल में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो शामिल होंगी ही, यह टीम गांव-गांव जाकर चौपाल करेगी और महिलाओं से सीधी बात कर उन्हें समझाने का प्रयास करेगी. टीम यह भी बताएगी कि दहेज हत्या कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है, जिसमें दो परिवारों की स्थिति को संभालना मुश्किल होता है.
एडीजी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई महिला असुरक्षित माहौल में है तो उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, इसका प्रयास पुलिस को करना है. चौपाल में पीड़ित परिवारों की आपबीती सीधी तौर पर तो सुनी ही जाएगी, गोपनीय चर्चा का भी इंतजाम होगा. जिससे महिलाएं अपनी पीड़ा बेहिचक बता सकें.
एडीजी ने साफ तौर पर कहां की इस प्रकार के अभियान में किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देशित किया है कि वह सार्थक पहल शुरू करें, जिससे इस सम्मेलन को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा जा सके. दहेज हत्या के मामलों को आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्ष 2022 में गोरखपुर जोन में कुल 277 मामले सामने आए थे.
वर्ष 2023 में 273, वर्ष 2024 में 286 और 2025 में अब तक 194 मामले दर्ज हुए. सर्वाधिक मामले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कुशीनगर में दर्ज हैं. एडीजी जैन ने बताया कि दहेज हत्या के मामले गंभीर हैं. इससे दो परिवारों की स्थिति विकट हो जाती है. समाज में भी संदेश खराब जाता है. गलत चर्चाएं ऐसी घटनाओं में इजाफा का कारण बनती हैं. यही वजह है कि चौपाल और खुली चर्चा के साथ गोपनीय चर्चा, ऐसे अपराध में कमी लाने के प्रयास का माध्यम बनेगा.
ये भी पढ़ेंः गोरखपुर में बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी की जान लेने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार