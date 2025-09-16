ETV Bharat / state

अब लैंड स्लाइड से पहले बजेगा अलार्म; समय रहते अलर्ट करेगी AI बेस्ड डिवाइस, बचाएगी लोगों की जान

लैंड स्लाइडिंग होने से पहले बजाएगा अलार्म, छात्रों ने बनाई डिवाइज ( Photo Credit; ETV Bharat )

ITM के तृतीय वर्ष के चार छात्र, आदित्य मद्धेशिया, मेराज हुसैन, रौनक गुप्ता और अक्ष ने मिलकर एक एंटी-लैंडस्लाइड सेंसर तैयार किया है. यह उपकरण लैंडस्लाइड की आशंका को भांपकर आस-पास रहने वालों को तेज अलार्म के माध्यम से सतर्क करता है. जिससे किसी भी बड़ी अनहोनी, नुकसान से बचा जा सकता है. इसे लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों के अलावा उन जगहों पर लगाया जा सकता है जहां पर ऐसी घटनाएं होने की आशंका है.

गोरखपुर: भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लैंड स्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं. हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसी ही घटनाओं से कई लोगों की जानें गईं और भारी नुकसान हुआ. इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ITM) गीड़ा, गोरखपुर के बीसीए के छात्रों ने मिलकर यह विशेष AI आधारित लैंडस्लाइड उपकरण तैयार किया है. जो हमें लैंड स्लाइडिंग होने के पहले ही आगाह करेगा. आइए जानते हैं.

छात्र मोहम्मद मेराज हुसैन ने बताया कि जैसे ही इस उपकरण को लैंडस्लाइड की भनक लगती है, इसमें लगा लेज़र सेंसर डिसबैलेंस हो जाता है. इसके बाद 2 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए सभी अलर्ट अलार्म एक साथ बज उठते हैं और तेज़ ऑडियो आवाज़ से लोगों को चेतावनी मिल जाती है.

छात्र रौनक गुप्ता ने बताया कि AI लैंडस्लाइड सेंसर में बचाव दल के अधिकारियों के नंबर भी सेट किए जा सकते हैं. समय रहते जानकारी मिलने पर आस-पास के लोग और सड़क पर चलने वाले और वाहन चालक बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं. यह AI लैंडस्लाइड अलार्म सौर ऊर्जा से संचालित होता है, इसलिए इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

ITM कॉलेज गोरखपुर के छात्रों ने बनाया यंत्र (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्रों ने बताया कि इसे बनाने में लगभग 35 हजार रुपए का खर्च आया है और करीब 10 दिन का समय लगा. वहीं इसे तैयार करने में लेज़र सेंसर मॉड्यूल, जीएसएम सर्किट, अलार्म, रिले और सोलर पैनल का उपयोग किया गया है.

संस्थान के निदेशक डॉ. एन.के सिंह ने छात्रों के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि, आज के दौर में नवाचार से देश-दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है. हमारे छात्रों ने इसे साबित करके दिखाया है.

इस उपलब्धि पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित सभी संकाय सदस्यों ने छात्रों की इस अनूठी पहल पर खुश होते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

