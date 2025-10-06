ETV Bharat / state

गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान पर्व पर गोरखपुर में पहुंची जागृति यात्रा

हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब और अस्त्र-शस्त्र के दर्शन से प्रसन्न हुई संगत, सिख समाज ने किया ऐतिहासिक बलिदान को याद.

ETV Bharat
गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान पर्व पर श्री हरि मंदिर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें बलिदान पर्व पर श्री हरि मंदिर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा सोमवार को गोरखपुर पहुंची. इस यात्रा में 200 से अधिक सिख शामिल हुए. यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाना और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना रहा.

गोरखपुर पहुंची जागृति यात्रा (Video Credit; ETV Bharat)

इस यात्रा में लोगों को गुरु तेग बहादुर के वे अस्त्र-शस्त्र देखने को मिला, जिनसे उन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की थी. साथ ही हस्तलिखित पुरातन गुरुग्रंथ साहिब और गुरुग्रंथ साहिब की सवारी का भी दर्शन कराया गया. मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में कीर्तन और भजन के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर श्रद्धा भाव से पुष्प और धन अर्पित किया.

ETV Bharat
ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

संयोजक दिलीप सिंह ने कहा कि सिख समाज में जागरूकता की कमी को देखते हुए यह यात्रा निकाली गई है, ताकि लोग जागें और गुरु तेग बहादुर के बलिदान से प्रेरणा लें. सरदार मनमोहन सिंह ने हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन को जीवन का धन्य क्षण बताया.

ETV Bharat
गुरु तेग बहादुर के अस्त्र-शस्त्र (Photo Credit; ETV Bharat)

शहर के प्रमुख चौकों से निकली इस यात्रा में तीर, धनुष, कृपाण, तलवार, ढाल जैसे शस्त्र प्रदर्शित किए गए, जिनकी भव्यता ने उनके प्रहार की शक्ति का अनुभव कराया. अयोध्या रवाना होने से पहले गोरखपुर की संगत इस ऐतिहासिक यात्रा से उत्साहित हो गई.

गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है. वर्ष 2025 में उनके 350वें बलिदान पर्व पर यह जागृति यात्रा उनके अतुलनीय त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु किए गए बलिदान की याद में निकाली गई.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में सहारा सिटी पूरी तरह सील, 75 एकड़ में बना है आलीशान साम्रज्य, जानिए क्या-क्या हैं सुविधाएं?

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR LATEST NEWSगोरखपुर न्यूजतेग बहादुर सिंह 350वां बलिदान पर्वANCIENT WEAPONS GURU GRANTH SAHIBGORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.