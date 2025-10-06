गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान पर्व पर गोरखपुर में पहुंची जागृति यात्रा
हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब और अस्त्र-शस्त्र के दर्शन से प्रसन्न हुई संगत, सिख समाज ने किया ऐतिहासिक बलिदान को याद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 5:13 PM IST
गोरखपुर: सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें बलिदान पर्व पर श्री हरि मंदिर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा सोमवार को गोरखपुर पहुंची. इस यात्रा में 200 से अधिक सिख शामिल हुए. यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाना और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना रहा.
इस यात्रा में लोगों को गुरु तेग बहादुर के वे अस्त्र-शस्त्र देखने को मिला, जिनसे उन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की थी. साथ ही हस्तलिखित पुरातन गुरुग्रंथ साहिब और गुरुग्रंथ साहिब की सवारी का भी दर्शन कराया गया. मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में कीर्तन और भजन के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर श्रद्धा भाव से पुष्प और धन अर्पित किया.
संयोजक दिलीप सिंह ने कहा कि सिख समाज में जागरूकता की कमी को देखते हुए यह यात्रा निकाली गई है, ताकि लोग जागें और गुरु तेग बहादुर के बलिदान से प्रेरणा लें. सरदार मनमोहन सिंह ने हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन को जीवन का धन्य क्षण बताया.
शहर के प्रमुख चौकों से निकली इस यात्रा में तीर, धनुष, कृपाण, तलवार, ढाल जैसे शस्त्र प्रदर्शित किए गए, जिनकी भव्यता ने उनके प्रहार की शक्ति का अनुभव कराया. अयोध्या रवाना होने से पहले गोरखपुर की संगत इस ऐतिहासिक यात्रा से उत्साहित हो गई.
गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है. वर्ष 2025 में उनके 350वें बलिदान पर्व पर यह जागृति यात्रा उनके अतुलनीय त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु किए गए बलिदान की याद में निकाली गई.
