गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान पर्व पर गोरखपुर में पहुंची जागृति यात्रा

गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान पर्व पर श्री हरि मंदिर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : October 6, 2025 at 5:13 PM IST

गोरखपुर: सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें बलिदान पर्व पर श्री हरि मंदिर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा सोमवार को गोरखपुर पहुंची. इस यात्रा में 200 से अधिक सिख शामिल हुए. यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाना और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना रहा. गोरखपुर पहुंची जागृति यात्रा (Video Credit; ETV Bharat) इस यात्रा में लोगों को गुरु तेग बहादुर के वे अस्त्र-शस्त्र देखने को मिला, जिनसे उन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की थी. साथ ही हस्तलिखित पुरातन गुरुग्रंथ साहिब और गुरुग्रंथ साहिब की सवारी का भी दर्शन कराया गया. मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में कीर्तन और भजन के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर श्रद्धा भाव से पुष्प और धन अर्पित किया.