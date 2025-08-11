गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के विजुअल आर्ट विभाग के शोधार्थी अभिषेक श्रीवास्तव का चयन, 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हुआ है. अभिषेक डा. गौरीशंकर चौहान के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं. वह विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक क्लब के सक्रिय छात्र प्रतिनिधि भी हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, चयनित प्रतिभाशाली युवाओं से संवाद करेंगे. अभिषेक के अभिभावक के रूप में उनके मामा एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद, अजय कुमार श्रीवास्तव भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे.



अभिषेक का चयन देशभर के 50 विशेष युवाओं में हुआ है जो, अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं. एक शोधार्थी होने के साथ-साथ वे ‘माय भारत’ संगठन के सक्रिय स्वयंसेवक हैं और इसके विभिन्न कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.





राष्ट्रपति भवन में भोज के लिए आमंत्रण : अभिषेक उन चार विशेष युवाओं में भी शामिल हैं जिन्हें 15 अगस्त की रात महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.





पहले भी दिला चुके हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को गौरव : गोरखपुर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डा. महेंद्र सिंह ने बताया है कि अभिषेक विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के स्वर्ण पदक से अलंकृत हैं. इससे पहले भी कई राष्ट्रीय मंचों पर वह गोरखपुर और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसी वर्ष अप्रैल में वे ‘विकसित भारत युवा संसद’ प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में कर चुके हैं. राष्ट्रीय विद्यार्थी शोध सम्मेलन, चेन्नई, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, पंतनगर, साथ ही वे राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव, तथा संगीत, साहित्य, कला के क्षेत्र में कई पदक जीतकर गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं.

अभिषेक की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है. इससे अन्य विद्यार्थी भी प्रेरणा लेकर विश्वविद्यालय का नाम रौशन करेंगे. अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुभूति दुबे और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी, अध्यक्ष ललित कला एवं संगीत विभाग प्रोफेसर उषा सिंह ने भी हार्दिक बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.



क्या कहते हैं छात्र अभिषेक : 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के मिले अवसर से अभिषेक काफी खुश हैं. उनका कहना है कि यह अवसर उनके रचनात्मक और देश हित के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में मिली सफलता के आधार पर हुआ है, लेकिन इस आयोजन में शामिल होने के बाद उनकी जिम्मेदारी राष्ट्र हित के कार्यों के प्रति और बढ़ जाती है.



UGC NET की परीक्षा की पास : गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीजी की शिक्षा ग्रहण करने के बाद शोधार्थी के रूप में उनका अध्ययन अभी चल रहा है. भविष्य में वह शिक्षा के क्षेत्र में रहकर सेवा में जाना चाहते हैं. बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित होने के लिए वहां प्रयासरत हैं. यूजीसी नेट परीक्षा वह उत्तीर्ण कर चुके हैं. मूलत: गोरखपुर कृष्णानगर के रहने वाले अभिषेक के परिवार में उनकी माता और 2 भाई हैं. उनके पिता का निधन वर्ष 2019 में हो गया था, जो एक निजी क्षेत्र में कार्य करते थे.



देशहित के लिए काम करना है लक्ष्य : उनके पढ़ाई लिखाई और अन्य सपोर्ट में परिवार के साथ-साथ ननिहाल का भी सहयोग मिल रहा है. जिससे यह अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो रहे हैं. अभिषेक ने कहा कि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय उत्थान के कार्य में जुड़े हुए हैं. सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है. 3 भाइयों में अभिषेक बीच के हैं. उनके बड़े भाई भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटा भाई भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया है.





