गोरखपुर जनता दर्शन; सीएम योगी का निर्देश-कब्जा मुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं सबक

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं. मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठे लोगों के बीच स्वयं पहुंचकर उन्होंने एक-एक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए. वहीं एक महिला की दबंगों द्वारा जमीन कब्जाए जाने की शिकायत पर, सीएम योगी ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों और कमजोरों को उजाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके.