शहीदों का पिंडदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

इनकी टीम पिण्डदान कार्यक्रम में राप्ती नदी तट पर मौजूद रहती है, जल में उतर कर तर्पण के कार्य में भी पूरा सहयोग करती है.

देश पर मर मिटने वाले क्रांतिकारियों का होता है पिंडदान, गोरखपुर का एक शख्स पिछले 15 वर्षों से निभा रहा परंपरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 12:58 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 2:57 PM IST

गोरखपुर: यूं तो सभी अपने घर में सुख-शान्ति के लिए पितरों का श्राद्ध करते हैं. लेकिन गोरखपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 15 साल पहले एक ऐसा काम शुरू किया जिसकी सराहना सभी कर रहें हैं. इलके लिए बृजेश राम त्रिपाठी को पुरस्कार से कई बार नवाजा भी जा चुका है. बृजेश सेना में शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों को अपना पूर्वज मानकर उनका पिण्डदान करते हैं. यही वजह है कि वह ऐसे महान स्वतंत्रता शहीद संग्राम सेनानियों का पितृपक्ष में तर्पण और पिण्डदान अपने हाथ से, राप्ती नदी के तट पर करते हैं. ये पुण्य का काम वे लगातार करते आ रहे हैं.

बृजेश राम त्रिपाठी, शहीदों का पिंडदान करने वाले, गुरु कृपा संस्थान के संयोजक

त्रिपाठी देश पर मर मिटने वाले हमारे हर शहीद को पितर मानते हैं. चाहें वह क्रांतिवीर हों या सरहद पर शहीद होने वाले सैनिक. बृजेश कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तर्पण सबकी जिम्मेदारी है. वह कहते हैं कि 15 वर्ष पहले जब इस काम को शुरू किए, तो कुछ लोग तरह-तरह की बातें करने लगे. लेकिन अब उनके इस अभियान में एक मजबूत टीम साथ में है. जो हर साल इन रणबाकुरों के पिण्डदान कार्यक्रम में न सिर्फ सहयोग करने के लिए राप्ती नदी तट पर मौजूद रहती है बल्कि, तर्पण के कार्य में भी पूरा सहयोग करती है.

बृजेश राम त्रिपाठी

उन्होंने पिंडदान और तर्पण के इस कार्यक्रम को 'अज्ञात तिथि नाम श्राद्ध तर्पण' नाम दिया है. यह आयोजन अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा और गुरुकृपा संस्थान के संयुक्त आयोजन में तो होता ही है. शहर ही नहीं पूरे जिले में पिछले कई दशक से यह बलिदानी 'खेल मेला' और राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस को गोरखपुर जेल में बड़ा आयोजन करके लोगों को देश-भक्ति की भावना से जोड़ता है. साथ ही इनके साथ इनकी टीम में और लोग भी जुड़े हैं. जो इनके साथ पिंडदान में सहयोग देते हैं.

इनके टीम के सदस्य-

  • प्रदीप त्रिपाठी
  • अभिषेक कुमार
  • आचार्य वीरू
  • राजेश चौधरी
  • अवनीश मणि
  • विष्णु प्रताप सिंह
  • अभिषेक जायसवाल



उन्होंने कहा कि 1857 से 1947 तक लगभग 90 वर्षों तक चले भारतीय स्वातंत्रय समर में, ब्रिटिश हुकूमत ने गोली, फांसी और घोर यातना, अकाल मृत्यु हमारे क्रांतिवीरों, पूर्वजों और महापुरुषों को दिया था. अधिकांश क्रांतिकारी शादीशुदा नहीं थे. उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और श्रद्धा बेहद जरूरी है. ऐसे में हम इस भूमिका का निर्वहन करके इनकी आत्मा की शांति और मानव योनि में जन्म लेने की कामना करते हैं. तर्पण, जलांजलि देकर भावपूर्ण अभिव्यक्ति का यह अपने आप में देश का शायद इकलौता और अनूठा आयोजन है जो डेढ़ दशक से गोरखपुर में होता आ रहा है.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्राह्मण भोज सहित दान-दक्षिणा के साथ विधिपूर्वक काम: बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि चौरीचौरा और डोहरिया कला का प्रतिकार द्वारा जंगे आजादी में, गोरखपुर समेत पूर्वांचल को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान दिलाने वाले यहां के स्थानीय बलिदानी, मंगल पाण्डेय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, पंडित मदन मोहन मालवीय, बंधू सिंह, बाबा राघव दास, हनुमान प्रसाद पोद्दार, राधा बाबा, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चाफेकर बंधु जो चार भाई थे, चारों के चारों देश के लिए शहीद हुए. इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, पंडित-पुरोहित की मौजूदगी में यह विधि-विधान के साथ आयोजित होता है. जिसमें वह अपना सिर मुड़ाते हैं. और नदी में उतरकर तर्पण की प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं. ब्राह्मण भोज, दान की परंपरा को भी निभाते हैं.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का महत्व काफी बड़ा है. पूरे साल में ये 15 दिन हमें अपने पितरों या पूर्वजों को याद करने का, उनके प्रति समर्पित भाव से श्राद्ध कर्म करने का समय होता है. अगर यह भी न किया जाय तो उनका अपमान होगा. जिन्होंने हमें जीवन दिया. जिनकी वजह से हमारी पहचान है. हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं.

समाजिक कार्यों में भी भागीदारी: त्रिपाठी कृषि कार्य के साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं. जिले में इनका अपना सामाजिक केंद्र हैं. इसमें इनकी टीम में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं. जो महिलाएं जिस हुनर में माहिर हैं, वह एक दूसरे को इसका प्रशिक्षण भी देती हैं. जैसे सिलाई, कढ़ाई, अचार बनाना, गीत-संगीत आदि. प्रतिमाह एकादशी तिथि को उनके कार्यालय पर एक दशक से रामचरितमानस का निरंतर पाठ होता है. प्रयागराज कुंभ में भी इनकी टीम ने अनवरत रामचरितमानस का संगीत में पाठ प्रस्तुत किया है.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी के साथ नई शिक्षा नीति के तहत गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्रों को ये सामाजिक कार्य क्षेत्र में अधिकृत तौर पर प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं.

इनके दो बेटा एक बेटी हैं. बड़ा बेटा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में M.TECH कर रहा है. छोटा बेटा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर है. बेटी होम साइंस में पीएचडी कर रही है.

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सदस्य

1.सलाहकार समिति

2.क्रियान्वयन समिति

3.एंटी रैगिंग कमेटी

इन्हें मिले पुरस्कार: करीब साढ़े तीन दशक का इनका ये सामाजिक जीवन है. जिसमें यह पूर्वांचल रत्न, गोरखपुर रत्न समेत कई पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं. इसी के साथ पूर्वांचल रत्न, सिटी के सितारे, सिटी के शौर्य, पर्यावरण प्रहरी, सशस्त्र सीमा बल हेड क्वार्टर ने इनको सम्मानित किया.वहीं राजकीय बौद्ध संग्रहालय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर ने सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया.

