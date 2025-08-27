ETV Bharat / state

यूपी की यह बेटी सुन-बोल नहीं सकती…खेलेगी टोक्यो ओलंपिक; 7 साल की उम्र में थामा रैकेट, अब तक जीते 10 से अधिक नेशनल-इंटरनेशनल पदक

पिता बने कोच तो बेटी बनी चैंपियन. मेहनत से बनाई खुद की पहचान. अब सपना है अर्जुन अवार्ड पाने का.

प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेता, आदित्या यादव फिर करेगी डेफ ओलंपिक में प्रतिभाग (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 2:29 PM IST

गोरखपुर : कहते हैं, कुछ कहानियां आवाज नहीं, जज्बे से सुनाई देती हैं. इसकी मिसाल है गोरखपुर की बेटी आदित्या यादव, जो सुन और बोल नहीं सकती है, लेकिन जब बैडमिंटन कोर्ट में उतरती है तो दुनिया उसके हौसले और जीत को चियर अप करती है. एक पिता का सपना, बेटी की जिद और किस्मत बदलने का जुनून… इन तीनों ने मिलकर ऐसी कहानी लिखी है, जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं. इस कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. टोक्यो के डेफ ओलंपिक तक आदित्या पहुंच चुकी हैं. यूपी की बेटी फिर से साबित करने जा रही है कि, हीरो वह नहीं, जो सिर्फ डायलाग बोलता है, हीरो तो वे हैं, विपरीत हालात में भी जीत की इबारत लिख दें. खेल के मैदान पर अपने प्रदर्शन से डेफ खिलाड़ी आदित्या यादव न सिर्फ देश का नाम रोशन कर रहीं हैं, बल्कि तमाम मुश्किलों के बावजूद लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बनीं हैं.

प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित महज 16 साल की आदित्या यादव जन्म से डेफ (बोलने, सुनने में अक्षम खिलाड़ी) हैं. वह गोरखपुर की रहने वाली हैं. आदित्या जन्मजात मूक-बधिर हैं, इसकी जानकारी उनके मां पल्लवी और पिता दिग्विजय को तब हुई जब वह लगभग ढाई साल की थीं. ऐसे में तमाम दुखों-तकलीफें, समाज के ताने उनके परिवार के लिए तीर चुभने जैसा काम करते थे. बेटी है, आगे कैसे होगा, घर-परिवार कैसे बसेगा आदि, लेकिन परिवार ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, बेटी को टूटने नहीं दिया.

कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता हैं उनके गुरू : आदित्या के पिता दिग्विजय यादव बैडमिंटन के खिलाड़ी और रेलवे के कोच रहे हैं. पहले से ही घर में खेल का माहौल था, इसलिए 7 साल की उम्र में ही आदित्या ने बैडमिंटन का रैकेट अपने हाथ में पकड़ा तो उनके हुनर को पिता ने भांप लिया. फिर उन्होंने आदित्या को ट्रेनिंग देनी शुरू की. जल्द ही इसका परिणाम दिखाई देने लगा. इससे पिता और परिवार में बेटी की दिव्यांगता को लेकर जो मायूसी थी, वह दूर होने लगी. बता दें आदित्या के पिता ने ही उन्हें सिखाया, आगे बढ़ाया, वही उनके कोच हैं. आदित्या का एक भाई भी है, वह भी बैडमिंटन प्लेयर है.

कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)
कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)

रोज 6 घंटे करती हैं कड़ी मेहनत : आदित्या की प्राथमिक शिक्षा, रेलवे बालिका कॉलेज से हुई जबकि, इन्होंने हाई स्कूल इसी साल 2025 में एकेडमिक ग्लोबल स्कूल से पास किया. आगे की पढाई श्री विक्रम चंद मूक-बधिर विद्यालय, राजेंद्र नगर गोरखपुर से कर रहीं हैं. पढ़ाई के साथ वह खेलकूद और प्रैक्टिस सभी को बखूबी संभाल रही हैं. वह हर-रोज समय निकालकर 6 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करती हैं.

कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)

डेफ ओलंपिक में दिखाएंगी जलवा : ओलंपिक चैंपियन आदित्या को एक बार फिर डेफ ओलंपिक में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है. वह 20 से 27 नंबर के बीच टोक्यो जापान में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी. इसमें उनका चयन अहमदाबाद में 24 से 25 अगस्त को खेले गए टूर्नामेंट के जरिए हुआ. जिसमें वह सिलेक्ट हुई हैं. उनके पिता/कोच दिग्विजय ने बताया कि वह वूमेन सिंगल्स और वूमेन डबल्स, मिक्स डबल और टीम इवेंट में भाग लेंगी.

कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)
मैच के दौरान आदित्या यादव (Photo Credit; Family Member)

नेशनल/इंटरनेशनल तक पहुंच किया नाम रोशन : परिवार के प्रोत्साहन और अपनी प्रतिभा के दम पर आदित्या ने 2023 डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीता था. इसके साथ ही वे एशिया पैसीफिक चैंपियन भी हैं. उनके खाते में अब तक 5 गोल्ड, 2 सिल्वर 2 कांस्य और 1 संयुक्त गोल्ड मेडल नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के आ चुके हैं. स्थानीय और अन्य प्रतियोगिताओं के मेडल से तो उनका घर भरा पड़ा है.

कब और कहां खेला और जीता (Photo Credit; ETV Bharat)
मैच के दौरान आदित्या यादव (Photo Credit; Family Member)

राष्ट्रपति और पीएम से मिला सम्मान : इसी वर्ष उन्हें बाल पुरस्कार से भी राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने सम्मानित किया है. वह चेन्नई में अक्टूबर में आयोजित होने वाले नेशनल गेम में भी प्रतिभाग करने जा रही हैं. उनकी तारीफ पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने भी की है. आदित्या को खेल के साथ-साथ घूमने का बहुत शौक है. यह नई-नई जगह पर जाना और चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं.

प्रधानमंत्री मोदी से मिला आशीर्वाद (Photo Credit; Family Member)
मैच खेलतीं आदित्या यादव (Photo Credit; Family Member)

नाम पर बनी मोहल्ले की सड़क : आदित्या की आकांक्षा है कि, अब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिले. इसके साथ ही वह सामान्य खिलाड़ियों के वर्ग में भी चैंपियन बनने की तमन्ना रखती हैं. आदित्या के नाम पर उनके मोहल्ले की सड़क का निर्माण भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करा दिया है, जो सालों से उपेक्षित थी. वहीं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के अध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता, महासचिव पंकज कुमार सिंह और सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह समेत परिवार के लोगों ने बधाई दी है.

