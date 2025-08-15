ETV Bharat / state

1.5 किलो की आर्मी छाता गन, खोलते ही एक बार में 6 दुश्मन ढेर, गोरखपुर की होनहार बच्चियों का दिमाग - GORAKHPUR NEWS

धूप और बारिश के बचाने के साथ ही देश की सरहद की रक्षा में आएगा काम, छात्राओं ने तैयार किया खास प्रोटो टाइप.

बारिश-धूप के साथ-साथ दुश्मनों से बचाएगा गोरखपुर का हाई-टेक आर्मी अम्ब्रेला (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 12:20 PM IST

गोरखपुर : छाते का इस्तेमाल अक्सर बारिश और धूप से बचने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आपने किसी ऐसे छाते के बारे में सुना है, जो सरहद पर दुश्मनों का सफाया कर दे, जिसमें से गोलियां चले, जो बन्दूक का काम करती हों आइए जानते हैं इस अनोखे अविष्कार के बारे में...

गोरखपुर के इंजीनियरिंग की छात्राओं ने मिलकर आर्मी छाता गन तैयार किया है, जिसका उपयोग भारतीय सीमा पर तैनात जवान, दुश्मनों पर जानलेवा हमला करने और अपने टारगेट को सफल बनाने में कर सकेंगें. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ITM), गीडा, गोरखपुर के बीसीए सेकंड ईयर की छात्राएं प्रिया सिंह, श्वेता दुबे और मुस्कान यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनूठा और देशहित में उपयोगी आविष्कार प्रस्तुत किया है.

इन छात्राओं ने मिलकर जो हाई-टेक आर्मी छाता गन तैयार किया है, उसका उद्देश्य हमारे देश के जवानों को आतंकवादियों के आमने-सामने की लड़ाई में अधिक सुरक्षा प्रदान करना है. यह विशेष आर्मी अम्ब्रेला लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी है और इसमें एक बार में 4 से 6 गोलियां लोड की जा सकती हैं. करीब 200 मीटर दूरी तक इससे निशाना साधा जा सकता है.

हाई-टेक आर्मी छाता गन को चलाती छात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

आर्मी छाता गन को बुलेटप्रूफ बनाने की तैयारी : छात्रा प्रिया सिंह ने बताया कि यह छाता छिपे हुए आतंकियों को टारगेट करने में कारगर साबित हो सकता है. इस छाते को भविष्य में बुलेटप्रूफ बनाने की योजना है, ताकि दुश्मन की गोलियों से जवानों की और अधिक सुरक्षा हो सके. इसमें लगे लेंस की मदद से जवान पीछे से भी दुश्मन को टारगेट कर सकेंगे और छाते के अंदर से फायर कर पाएंगे.

हाई-टेक आर्मी छाता गन (Photo Credit; ETV Bharat)

बनाने में लगे 40 हजार रुपए : मुस्कान यादव ने बताया कि छाते के हैंडल में इलेक्ट्रिक गन ट्रिगर लगा है, जिससे ट्रिगर बटन दबाकर आसानी से फायर किया जा सकता है. साथ ही, इसमें एक कैमरा भी फिट है, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है. इस हाई-टेक आर्मी छाते को तैयार करने में लगभग ₹40,000 का खर्च आया है.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

2 महीने बनकर हुआ तैयार : श्वेता दुबे ने बताया कि, इसे बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा. इसकी लंबाई लगभग 2 फीट है और इसमें कार्बन फाइबर, स्टील 9 मिमी मेटल बैरल, स्विच, कैमरा और हीटिंग ट्रिगर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है.

असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत राय के साथ छात्राएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

आईटीएम संस्थान के निदेशक डा. एन.के सिंह ने कहा कि देशहित में छात्रों का यह प्रयास मेक इन इंडिया और देशभक्ति की भावना से प्रेरित है. इस तरह के नवाचार विचार हमारे देश के जवानों की सुरक्षा और क्षमता को और मजबूत बना सकते हैं. यह प्रयोग कालेज की इनोवेशन सेल में हुआ है, जिसके प्रभारी असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत राय ने बताया कि इस प्रयोग को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा. इस अनूठी उपलब्धि पर कालेज प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी ने छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

