गाजीपुर : उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर एक बार फिर लोगों की ज़िंदगी में तबाही लेकर आया है. गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं. पानी गांवों में घुस चुका है, खेत-खलिहान डूब चुके हैं और सैकड़ों परिवार अपने घर-बार छोड़कर ऊंचे स्थानों या राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं. बाढ़ से बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे या अस्थायी कैंपों में जीवन जीने को मजबूर हैं.

गाजीपुर से शशि कान्त तिवारी की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के मुहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर, सेमरा और शिवराय का पूरा मौजा गांव बीते 13 वर्षों से लगातार बाढ़ की मार झेल रहा है. वर्ष 2013 से लेकर 2025 तक इन गांवों के लोगों का हर साल बाढ़ से जीना दुश्वार हो गया है. सबसे ज्यादा असर 2013, 2016, 2019, 2021 और 2022 में देखा गया, और अब 2025 में भी यह गांव पानी में डूब गए हैं. गांव के लोग फिर से विस्थापित होकर मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में शरण लिए हुए हैं. 2013 की बाढ़ में सेमरा गांव के कई मकान गंगा के कटान में समा गए थे. तब से हर साल यही सिलसिला चलता आ रहा है, कभी कंपोजिट विद्यालय, कभी कृषि मंडी, लोग अपनी ज़मीन छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्ष 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीन खरीदी गई थी, लेकिन वह जमीन भी गंगा की बाढ़ सीमा में थी. 8 साल तक लोग मोहम्मदाबाद के स्कूल और मंडियों में ही डेरा डाले रहे. सरकार ने आखिरकार उन लोगों को खरीदी गई जमीन पर बसाया, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है. न बिजली है, न शौचालय, न मकान. लोग खुले आसमान के नीचे झोपड़ी डालकर रह रहे हैं, और अब एक बार फिर से बाढ़ आने पर झोपड़ियां, बर्तन, समान, अनाज, सब पानी में डूब गया.

मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी ने कहा कि 2013 से अब तक लगभग 350 से अधिक परिवारों के घर कटान में खत्म हो चुके हैं. सरकार ने ज़मीन तो दी, लेकिन वह भी सुरक्षित नहीं है. अधिकारी ने बताया कि अब एक स्थायी और सुरक्षित स्थान की तलाश की जा रही है, जहां इन लोगों को पक्के मकान, बिजली और बुनियादी सुविधाएं देकर बसाया जाएगा.



