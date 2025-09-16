ETV Bharat / state

यूपी में क्यों आतंक मचा रहे बाघ, तेंदुआ और भेड़िया? वन मंत्री ने चिंता जताते हुए बताई गंभीर वजह

उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाघ, तेंदुओं और भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. वन विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? अभी 2022 तक के ही जानवरों की गणना की सूची जारी हुई है जबकि नई सूची बनाकर तैयार हो गई है तो इसे क्यों जारी नहीं किया जा रहा है?

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के लोगों को नाइट सफारी का तोहफा मिलने के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा? 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा तो इसमें क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, जैसे सवालों का उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने जवाब दिया.

उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से संवाददाता ने की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: सेवा पर्व पर वन विभाग की तरफ से क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं?

जवाब: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. वह 75 साल के हो रहे हैं, इसीलिए 17 सितंबर से दो अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है. 25 सितंबर को ही हम यूपी में वृहद पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे. 15 लाख पौधे विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जाएंगे.

सवाल: उत्तर प्रदेश के लोगों को बेसब्री से नाइट सफारी का इंतजार है. कब तक यह तोहफा प्रदेशवासियों को मिल पाएगा?

जवाब: हम लोग तेजी से कोशिश कर रहे हैं लेकिन, इसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ा मामला रुका हुआ है. जैसे ही हमें वहां से क्लीन चिट मिलेगी, हम काम आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे. मुझे लगता है, डेढ़ से दो माह के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा और नाइट सफारी का काम शुरू हो जाएगा.