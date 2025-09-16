ETV Bharat / state

यूपी में क्यों आतंक मचा रहे बाघ, तेंदुआ और भेड़िया? वन मंत्री ने चिंता जताते हुए बताई गंभीर वजह

उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से ईटीवी भारत ने की खास बातचीत, जानिए क्यों नहीं तैयार हो रही नाइट सफारी.

उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना.
उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना. (Photo Credit; ETV Bharat)
September 16, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाघ, तेंदुओं और भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. वन विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? अभी 2022 तक के ही जानवरों की गणना की सूची जारी हुई है जबकि नई सूची बनाकर तैयार हो गई है तो इसे क्यों जारी नहीं किया जा रहा है?

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के लोगों को नाइट सफारी का तोहफा मिलने के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा? 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा तो इसमें क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, जैसे सवालों का उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने जवाब दिया.

उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से संवाददाता ने की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: सेवा पर्व पर वन विभाग की तरफ से क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं?

जवाब: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. वह 75 साल के हो रहे हैं, इसीलिए 17 सितंबर से दो अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है. 25 सितंबर को ही हम यूपी में वृहद पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे. 15 लाख पौधे विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जाएंगे.

सवाल: उत्तर प्रदेश के लोगों को बेसब्री से नाइट सफारी का इंतजार है. कब तक यह तोहफा प्रदेशवासियों को मिल पाएगा?

जवाब: हम लोग तेजी से कोशिश कर रहे हैं लेकिन, इसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ा मामला रुका हुआ है. जैसे ही हमें वहां से क्लीन चिट मिलेगी, हम काम आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे. मुझे लगता है, डेढ़ से दो माह के बाद यह मामला खत्म हो जाएगा और नाइट सफारी का काम शुरू हो जाएगा.

सवाल: उत्तर प्रदेश में बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों का आतंक फिर से शुरू हो गया है, इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

जवाब: बारिश में नदी और नाले पानी से भर जाते हैं. बारिश इतनी हुई है कि सब जगह बाढ़ आ गई है. इन नदी नालों में भी बाढ़ आ गई है. बाढ़ की वजह से जानवरों को रहने की जगह नहीं बची है. वहां पर पानी भर गया है, इसलिए वह रहने के लिए स्थान खोजते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं. वह यहां पर आते हैं तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है.

सवाल: फेंसिंग का कहां तक काम पहुंचा है? आबादी वाले क्षेत्र में जानवर न आने पाएं, इसके लिए क्या कर रहे हैं?

जवाब: सोलर फेंसिंग के लिए हम लगे हुए हैं. कुछ क्षेत्रों में हो गई है वहां पर मैन एनिमल कॉनफ्लिक्ट में कमी आई है. जहां अभी फेंसिंग का काम बाकी रह गया है, वहां पर पूरा कराया जा रहा है, जिससे मैन एनिमल कॉनफ्लिक्ट में कमी आएगी.

सवाल: जानवरों की गणना का नया डाटा कब तक जारी हो जाएगा?

जवाब: जल्द ही इसकी जानकारी वन विभाग से ली जाएगी और बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में किन-किन जानवरों की कितनी संख्या है.

