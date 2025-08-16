चित्रकूट : उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास ब्रिज (तुलसी जल प्रपात) पर एक युवक चलते-चलते झरने में बह गया. इसका एक वीडियो सामने आया है. घटना 12 अगस्त की है. पुलिस, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम 3 दिनों तक सर्च अभियान चलाती रही. चौथे दिन 15 अगस्त की शाम को युवक का शव बरामद किया गया. शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है.
चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व इलाके के ग्लास ब्रिज पर 12 अगस्त को मध्य प्रदेश की ओर से एक युवक तेज बहाव में चलकर जल प्रपात को पार कर रहा था. इस बीच उसका संतुलन बिगड़ा, और वह झरने में बह गया. किनारे पर मौजूद किसी पर्यटक ने युवक का वीडियो बना लिया. वीडियो में युवक तेज धारा के साथ बहता नजर आ रहा है.
पुलिस, वन विभाग और फायर ब्रिगेड ने चलाया अभियान : घटना की जानकारी पर तत्काल रानीपुर टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्राधिकारी मो. नदीम ने कर्मचारियों और ड्रोन की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई. यूपी के अफसरों के अलावा मध्य प्रदेश के अधिकारियों को भी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊ फाहिद अली के नेतृत्व में थाना मारकुंडी पुलिस, वन विभाग और फायर बिग्रेड टीम ने मिलकर युवक की तलाश शुरू की.
पत्थर से टिका मिला शव, हाथ पर ओम का टैटू : तीन दिनों तक चले अभियान के बावजूद युवक का पता नहीं चल पा रहा था. चौथे दिन 15 अगस्त की शाम को 6 बजे युवक का शव झरने की कुंड के एक पत्थर से टिका हुआ मिला. युवक के शव की शिनाख्त नहीं पो पाई है. उसकी उम्र 35 साल के करीब थी. उसका रंग गेहुआ है. उसके दाएं हाथ में शिव जी और ओम का टैटू गोदा हुआ है. लंबाई 5 फीट 6 इंच है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
सीओ मऊ वाहिद अली ने बताया कि तुलसी जलप्रपात के ऊपर चलते हुए एक युवक बह गया था. 3 दिन बाद उसकी लाश बरामद की गई. युवक की शव की पहचान के लिए सोश मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों का सहरा लिया जा रहा है.
3.70 करोड़ से बना है ग्लास ब्रिज : वन विभाग ने 3.70 करोड़ की लागत से टिकरिया में यूपी के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया है. यह ग्लास ब्रिज तुलसी वाटरफॉल पर बना है. यहां ऊंची पहाड़ियों से गिरता जल पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है. लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, फतेहपुर समेत कई शहरों के लोग यहां घूमने के लिए आते हैं. गर्मियों में रोजाना एक हजार से अधिक पर्यटक यहा पहुंचते हैं.
